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Başkan Altay: “Cuma Buluşmaları güzel bir gelenek oldu”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cuma Buluşmaları kapsamında Karatay ilçesinde bulunan Mar-San Ahşap Doğramacılar Cami’nde esnaflarla ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cuma Buluşmaları kapsamında Karatay ilçesinde bulunan Mar-San Ahşap Doğramacılar Cami'nde esnaflarla ve vatandaşlarla bir araya geldi.


Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cuma Buluşmaları kapsamında vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Başkan Altay, Cuma namazı sonrası; Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç ve AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Murat Koru ile birlikte Mar-San Ahşap Doğramacılar Camisi'nde bölge esnafı ve vatandaşlarla buluşarak cumalarını tebrik etti.


Cuma Buluşmalarının vatandaşlarla istişarelerde bulunmak için güzel fırsatlardan olduğunu belirten Başkan Altay, “Cuma Buluşmalarımıza bu manada önem veriyoruz. Tüm hizmetlerimizi vatandaşlarımızın taleplerine ve ihtiyaçlarına göre şekillendirmeye gayret ediyoruz. Hemşehrilerimizin dua ve destekleri, bizlerin de gayretleriyle şehrimiz gün geçtikçe çok daha güzelleşiyor. Bu vesileyle Konyalı hemşehrilerimiz başta olmak üzere tüm İslam aleminin Cuma gününü tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

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