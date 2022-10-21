Başkan Altay: “Cumhuriyetimizin 100. yılı için ülkemize güzel bir armağan sunduk”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 2018 yılından bu yana eş başkanı olduğu Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı'nın (UCLG) 2023 başkanlığına seçildiğini ifade ederek, “7 kıtadan 6 bin katılımcının olduğu, 342 delegenin oy kullandığı kongrede, Cumhuriyetimizin 100. yılı için ülkemize güzel bir armağan sunmuş olduk. Başkanlığım süresince UCLG'nin hedeflerine ulaşması ve Cumhurbaşkanımızın vizyon olarak ortaya koyduğu ‘daha adil bir dünya' için elimden gelenin en iyisini yapacağım” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, dünya genelinden 240 binden fazla üyesi bulunan, 'Dünya Belediyeler Birliği' olarak da anılan Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı'nın (UCLG) 2023 yılında başkanlık yapacak olmasıyla ilgili basın toplantısı düzenledi. Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) İrtibat Ofisi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Başkan Uğur İbrahim Altay, binlerce yıllık kadim tarihe ve eşsiz bir mirasa sahip olan Konya'yı, her alanda kalkındırmak için yoğun bir gayret gösterdiklerini ifade ederek sözlerine başladı. Konya'nın küresel rolünü güçlendirmek ve marka değerini artırmak için uluslararası ilişkilere büyük önem verdiklerini belirten Başkan Altay, “Konya'mızın kadim tarihini, doğal ve kültürel zenginliklerini tüm dünyaya tanıtmak ve gönül coğrafyamızı çok daha geniş alanlara yaymak da yine bu faaliyetlerimizin önemli bir amacıdır. Bu amaçlar doğrultusunda, Konya'mızın uzun yıllar politikasını şekillendirecek küresel bir vizyon ortaya koyuyoruz” dedi.

“UCLG, yerel yönetimlerin BM nezdindeki en önemli sözcüsüdür”

Bugüne kadar Eş Başkanlığını yaptığı Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı'nın (UCLG) yapısından ve amaçlarından bahseden Uğur İbrahim Altay, “UCLG dünya üzerindeki en büyük yerel ve bölgesel yönetimler birliğidir. Birlik, uluslararası alanda yerel yönetimlerin etkin bir biçimde temsil edilmesini sağlayan, yerel yönetimler ve yerel yönetim birlikleri arasındaki iş birliğini teşvik eden bir konumdadır. Yani dünya üzerindeki bütün yerel yönetimlerin ve yerel yönetim birliklerinin çatı kuruluşudur. UCLG aynı zamanda yerel yönetimlerin, Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki en önemli temsilcisi ve resmi sözcüsüdür. Genel merkezi Barselona'da bulunan UCLG, dünya genelinde 7 bölge teşkilatı, Metropolis bölgesi ve bölgesel yönetimler için oluşturulan Bölgeler Forumu aracılığıyla faaliyetlerini sürdürmektedir. UCLG'nin bölge teşkilatları; Afrika, Asya-Pasifik, Avrasya, Avrupa, Latin Amerika, Orta Doğu ve Batı Asya ile Kuzey Amerika Bölge Teşkilatı'dır. Afrika Teşkilatı'nın merkezi Rabat, Asya-Pasifik Teşkilatı'nın merkezi Jakarta, Avrasya Teşkilatı'nın merkezi Kazan, Avrupa Teşkilatı'nın merkezi Brüksel, Latin Amerika Teşkilatı'nın merkezi Montevideo, Kuzey Amerika Teşkilatı'nın merkezi Ottova'dır. Türkiye'nin de içinde olduğu İstanbul merkezli 16 ülkeden 300 üyesi bulunan Orta Doğu ve Batı Asya Teşkilatı-UCLG MEWA teşkilatı ise artık Konya temsilciliği ile aktif faaliyet gösterecektir. Ayrıca Büyükşehirlerin yer aldığı Metropolis Bölgesi ve Bölgeler Forumu'nun merkezi Barselona'dır. Dünya Belediyeler Birliği'nin Başkanlık Konseyi Konya Büyükşehir Belediye Başkanı olarak şahsımla birlikte; Uruguay Montevideo Belediye Başkanı, Hollanda Lahey Belediye Başkanı ve Güney Kore Daejeon Belediye Başkanı'ndan oluşmaktadır. Teşkilatımızın Eş Başkanlığını; Çin Şian, Güney Afrika SALGA, Kanada Kitchener, Kazakistan Astana ve Kosta Rika San Jose Belediye Başkanları yürütmektedir. UCLG'nin Özel Temsilcileri de bulunuyor. İnsanların Geleceği Elçisi Barselona Belediye Başkanı, Gezegenin Geleceği Elçisi Paris Belediye Başkanı, Hükümetin Geleceği Elçisi Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz'dır. Birleşmiş Milletler Yerel Yönetimler Danışma Komitesi UNACLA Özel Temsilcisi Rusya Tataristan Kazan Belediye Başkanı, Birleşmiş Milletler Yeni Kentsel Gündem Özel Temsilcisi İspanya Soria Belediye Başkanı, Gıda Sistemleri Özel Temsilcisi Fas Şafşavan Belediye Başkanı, Özgürlük, Dayanışma ve Yerel Siyasi Liderlere Karşı Şiddetle Mücadele Özel Temsilcisi İsveç Sala Belediye Başkanı'dır” ifadelerini kullandı.

“Daha güçlü bir Konya için çalışmaya devam edeceğim”

Altay, Güney Kore'nin Daejeon şehrinde düzenlenen Dünya Yerel ve Bölgesel Liderler Zirvesi'nde tüm UCLG üyelerinin desteğiyle, gelecek 4 yıl boyunca özveriyle ve dayanışma içerisinde çalışacak yeni bir yönetim kadrosu oluşturduklarını anlatarak, “Ayrıca organizasyonumuzun gelecek vizyonunu güncelleyerek, önümüzdeki yıllarda yapacağımız çalışmaları ortaya koyduk. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı olarak 2018 yılından bu yana Eş Başkanlığını yürüttüğüm UCLG'nin, 2022 yılının Haziran ayında dönem başkanlığını devralmıştım. UCLG Dünya Zirvesi ve Kongresi'nde ise 2023 yılında görev yapmak üzere UCLG Başkanı seçildim. Böylece; 7 kıtadan 6 bin katılımcının olduğu, 342 delegenin oy kullandığı kongrede, Cumhuriyetimizin 100. yılı için ülkemize güzel bir armağan sunmuş olduk. Türkiye'nin dünya üzerinde sahip olduğu güce ve saygınlığa Daejon'da bir kez daha şahitlik etmenin gururunu yaşadık. Bugüne kadar başkanlığını yürüttüğüm uluslararası birliklerdeki tecrübelerimle daha güçlü bir Konya ve daha güçlü bir UCLG için çalışmaya devam edeceğim. Bütün bunları yaparken hiçbir zaman, hiç kimseyi ve hiçbir şehri geride bırakmadan; eşitlik, özgürlük ve adalet için yapılması gereken ne varsa yapacağız. UCLG Başkanlığım süresince teşkilatımızın ağını ve Konya'nın uluslararası etkinliğini daha da genişletmek en büyük önceliklerimden biri olacak” şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz gün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen AK Parti Grup Toplantısı'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kürsüye davet ederek UCLG Başkanlığı için bizzat kutlamasının kendisi için bir gurur vesilesi olduğuna değinen Altay, “Başkanlığım süresince UCLG'nin hedeflerine ulaşması ve Cumhurbaşkanımızın vizyon olarak ortaya koyduğu ‘daha adil bir dünya' için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Cumhuriyetimizin 100. yılında, yüklendiğim bu önemli sorumlulukla AK Parti Belediyeciliğinin en güzel örneklerini dünya ile buluşturmanın gayretinde olacağım. Bu süreçte bizlerden hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen ve ülkemizin tüm dünyada saygın bir konuma yükselmesini sağlayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bu güzel gelişmenin Türkiye için ve Konya'mız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu aslında Konya'nın bir başarısıdır. Konya'daki birlik beraberlik ruhunun, Konya modeli belediyecilik anlayışının, Konya'nın her ferdinin bir başarısıdır. Ben, hem tüm Konyalılara hem de siz basın mensuplarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmasının sonunda Konya gündemiyle alakalı konulara da değinen Altay, daha sonra basın mensuplarının sorularını cevapladı.