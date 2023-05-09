Başkan Altay: “Daha büyük ve güçlü bir Türkiye bizleri bekliyor”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Derbent ilçesi ile Selçuklu'ya bağlı Tepekent Mahallesi'nde esnaflarla ve vatandaşlarla buluştu. Başkan Altay, “Cumhurbaşkanımız liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nda daha büyük ve güçlü bir Türkiye bizleri bekliyor Allah'ın izniyle” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Derbent ve Tepekent'te vatandaşlarla buluştu. Başkan Altay; AK Parti Konya İl Yönetim Kurulu Üyesi Tevfik Tığlıoğlu, Derbent Belediye Başkanı Hüseyin Ayten, AK Parti Derbent İlçe Başkanı Musa Akgün ve MHP Derbent İlçe Başkanı Adnan Çanakçı ile birlikte Derbent'te ilk olarak esnaf ziyaretlerinde bulunarak ilçe esnafına hayırlı işler diledi. Daha sonra Derbent Belediyesi'ni ziyaret eden Başkan Altay, AK Parti Derbent İlçe Teşkilatında parti mensuplarıyla da bir araya gelerek istişareler gerçekleştirdi. Tepekent Mahallesi'ni de ziyaret eden Başkan Altay, mahalle muhtarı ve vatandaşlarla görüştü.

Ülke tarihinin en önemli seçimlerinden birisinin 14 Mayıs'ta olacağını belirten Başkan Altay, “Büyükşehir Belediyesi olarak ilçe belediyelerimizle ve parti teşkilatlarımızla uyum ve koordinasyon içerisinde bugüne kadar şehrimize en güzel şekilde hizmet ettik. Bundan sonra da bu hizmetler artarak devam edecek inşallah. Hemşehrilerimiz bize sandıkta her zaman büyük destek verdi. Pazar günkü seçimlerde de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yine en yüksek desteği vereceğinizden şüphem yok. Cumhurbaşkanımız liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nda daha büyük ve güçlü bir Türkiye bizleri bekliyor Allah'ın izniyle” diye konuştu.