Başkan Altay Daru'l Huffaz kursiyerleriyle buluştu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) bünyesinde hizmet veren Daru'l Huffaz'ı ziyaret ederek; hafızlığını sağlamak ve hafızlığını tamamlamak için derslere devam eden kursiyerlerle buluştu.

KOMEK bünyesinde açılan Hafızlık Sağlama Merkezi'nde (Daru'l Huffaz) kursiyerler eğitimlerini sürdürüyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Mahmudiye Gelenekli Sanatlar Merkezi'nde (Ali Gav Medresesi) eğitimlerine devam eden Daru'l Huffaz'ı ziyaret ederek, merkezde bulunan kursiyerleriyle bir araya geldi. Konya'nın yüzyıllarca Kur'an medeniyetinin önemli merkezlerinden birisi olduğunu ifade eden Başkan Altay, “Büyükşehir Belediyesi olarak hayat boyu öğrenme ve öğrendiğini zihinde/zinde tutma ilkesinden yola çıkarak Daru'l Huffaz projesini hayata geçirdik. Ali Gav Medresesi de mekanın ruhuna oldukça uygun bir yer. Burada Kur'an'ı Kerim'i sağlayan hafızlarımıza ve yarım bıraktığı hafızlığını tamamlamak için gayret gösteren kardeşlerime kolaylıklar diliyorum. Allah hepsinden razı olsun” ifadelerini kullandı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında devam eden derslerde; 157 bayan ve 107 erkek olmak üzere toplam 264 kursiyer hafızlık sağlama yapıyor. Daru'l Huffaz'da derslerin başladığı günden bugüne kadar hafızlığını tamamlayan 12 kursiyer, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yaptığı hafızlık tespit sınavına girip Hafızlık Belgesi aldı.