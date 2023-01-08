Başkan Altay Depo No 4 Restorasyonunda ilk harcı koydu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye'nin en büyük ihya projesi olan “Dar'ül Mülk Projesi” çerçevesinde restorasyonu başlayan eski Tekel Binası-Depo No 4'te ilk harç koyma işlemini gerçekleştirdi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Dar'ül Mülk Projesi çerçevesinde restorasyon çalışmaları başlayan eski Tekel Binası - Depo No 4'te ilk harç koyma işlemini gerçekleştirdi. Konya Büyükşehir Belediyesi'nin bu dönem en önemli önceliklerinden birisinin kültürel mirasın ortaya çıkarılması olduğunu belirten Başkan Altay, Dar-ül Mülk Projesi çerçevesinde Türkiye'nin en büyük ihya hareketini yürüttüklerine dikkat çekti. Söz konusu süreçte birçok projenin hayata geçtiğini vurgulayan Başkan Altay, “Şu anda Mevlana Caddesi'ndeki eski Tekel Deposunda bulunuyoruz. Burası tescilli bir yapı. Mülkiyetin elde edilmesiyle birlikte burada proje çalışmaları tamamlandı. Bugün de ilk harç koyma törenini gerçekleştirdik. Özellikle gençlerimizin uğrak yeri olacak kitap kafenin, sergi alanlarının bulunduğu önemli bir merkezi inşa ediyoruz. Mevlana Caddemizin önemli cazibe merkezlerinden birisi olacak bu binayı inşallah bu yıl içinde tamamlayarak özellikle gençlerimizin hizmetine açmayı planlıyoruz” dedi.

"İlk dönem Cumhuriyet mimarisinin önemli eserlerinden"

Başkan Altay, ayrıca restorasyon anlamında da dönemini yansıtacak bir eser ortaya çıkaracaklarını belirterek, “Kamulaştırmayla beraber yaklaşık 50 milyon lirayı geçen bir işi şehrimize kazandırmış oluyoruz. Burası aslında sur içerisinde bir yapı. 1930'lu yıllarda Türkiye'nin ilk modern mimari örneklerinden biri olarak inşa edilmiş. Bu tescilli yapıyı o döneme ait verilerini kullanarak, içerisinde bugüne kadar kendini korumuş bütün ögeler korunarak baştan aşağı restore ediyoruz. İlk dönem Cumhuriyet mimarisinin önemli eserlerinden birisini böylece Konyalıların hizmetine sunmuş olacağız. Özellikle gençlerimizin uğrak yeri olacak bir mekan inşa etmekten büyük mutluluk duyuyorum. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Daha önce Resmi Kurum Alanı olan ve yapılan çalışmalar neticesinde "Kültürel Tesis Alanı" statüsüne kavuşturulan binanın restorasyon çalışmaları, 2023 yılı içinde tamamlanacak.