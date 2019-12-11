Başkan Altay, Dünya Robot Yarışmasına katılacak öğrencileri tebrik etti

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Bilim Merkezi'nde düzenlenen Ulusal Eğitim Robotları Yarışmasında birinci ve üçüncü olarak Çin'de düzenlenecek Dünya Eğitim Robotları Yarışması'na katılmaya hak kazanan öğrencilerle bir araya geldi.

Konya Bilim Merkezi'nde düzenlenen Ulusal Eğitim Robotları Yarışmasında birinci olan İzzet Bezirci İlkokulu ve üçüncü olan Bilgehane Robotik Kodlama Takımları Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti. Çin'de düzenlenecek Dünya Eğitim Robotları Yarışmasında Konya'yı temsil edecek öğrencileri tebrik eden Başkan Altay, belediye olarak birçok faaliyet yürüttüklerini ancak asıl yapmaları gerekenin nesillere yatırım yapmak olduğunun altını çizdi. “Geleceği inşa etmek için çocuklara ihtiyacımız var” diyerek konuşmasını sürdüren Başkan Altay, “Cesaretlerinden dolayı hepsini tebrik ediyorum. Bir araya gelip iddialı bir şey ortaya koymak ve gidip yurtdışında bir yarışmada yarışmacı olabilmek zor bir karar aslında. Çocuklarımıza başarılar diliyorum. Hocalarımıza da teşekkür ediyorum. Şehrimizin böyle bir temsilde bulunması önemli. Büyükşehir olarak her zaman katkı ve desteğe hazırız. İnşallah başarılı bir sonuçla döneceklerinden eminim. Ama sonuç ne olursa olsun önemli olan oraya gidip irade gösterip, medeni cesaret gösterip yarışmak. Geçen yıl giden ekip başarılı olmuştu inşallah sizler de aynı başarıyı gösterirsiniz” diye konuştu.

İzzet Bezirci İlkokulu Müdürü Hüseyin Şenol Doğru da, kendilerine böyle bir fırsat verildiği için Başkan Altay'a teşekkür ederken, öğrencilerin Çin'de gerçekleştirilecek dünya şampiyonasında Konya'yı ve Türkiye'yi başarıyla temsil edeceklerine emin olduklarını söyledi.

Ulusal Eğitim Robotları Yarışması (WER) her yıl Çin'de gerçekleştiriliyor ve yaklaşık 100 ülkeden 500 binden fazla öğrenci katılıyor. Büyükşehir Belediyesi Medeniyet Okulu Projesi kapsamında Robotik Yazılım Sınıfında eğitim gören Karatay Bedir Kız Kuran Kursu'ndan 11 kız öğrenci Dünya Robot Yarışmasına katılmış ve “En Çok İlgi Çeken Takım” ödülünü kazanmıştı.