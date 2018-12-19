Başkan Altay Dünya Robot Yarışması'nda ödül alan öğrencilerle buluştu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi Medeniyet Okulu Projesi kapsamında Robotik Yazılım Sınıfında eğitim gören ve Çin'de düzenlenen Dünya Robot Yarışması'nda “En Çok İlgi Çeken Takım” ödülünü alan Kur'an Kursu öğrencileriyle buluştu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Çin'de düzenlenen 2018 Dünya Robot Yarışması'nda büyük ilgi gören ve ödül alan Karatay Bedir Kız Kur'an Kursu öğrencileri ile buluştu. Öğrencileri bu önemli başarı dolayısıyla tebrik eden Başkan Altay, bayrağımızı Çin'de dalgalandıran öğrencilerin kendilerini gururlandırdığını kaydetti. Kur'an Kursunda hafızlık eğitimi gören, aynı zamanda Medeniyet Okulu Projesi kapsamında açılan Robotik Yazılım Sınıfında eğitim alan öğrencilerin Çin'de 7 bin yarışmacı arasından “En Çok İlgi Çeken Takım” ödülünü aldığını kaydeden Altay, “Geleceğimize ve eğitime verdiğimiz önemin ve desteğin meyvelerini alıyor olmaktan büyük memnuniyet duyduk. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak çocuklarımızın geleceklerine dair ufuk açacak eğitimlere ve projelere destek vermeyi sürdüreceğiz. Öğrencilerimiz ile onları yetiştiren öğretmenlerimizi ve velilerimizi tebrik ediyorum” dedi.

Bedir Kız Kur'an Kursu'nda Konya Büyükşehir Belediyesi ile İl Müftülüğü tarafından Medeniyet Okulu Projesi kapsamında açılan Robotik Yazılım Sınıfında eğitim gören 11 hafızlık öğrencisi, Çin Şangay'da yapılan “World Educational Robot Contest WER” robotik yazılım yarışmasına katıldı. Türkiye'nin ilk defa temsil edildiği yarışmaya 50 ülkeden 500 bin kişi elenerek geldi. Konyalı öğrenciler, 7 bin yarışmacının katıldığı şampiyonada 'En Çok İlgi Çeken Takım' ödülünü aldı.