Başkan Altay: “En zor zamanda görev alma iradesi gösterdiniz”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Hatay'da deprem çalışmalarında görev alan ve nöbeti tamamlayarak şehre dönen Büyükşehir Belediyesi personeline teşekkür belgesi verdi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Hatay'da nöbetini tamamlayıp dönen Konya Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına teşekkür belgesi takdim etti. Büyükşehir Belediyesi Konevi Yerleşkesi'nde düzenlenen programda konuşan Başkan Altay, depremin ilk günden itibaren Konya Büyükşehir Belediyesi ve Konya'nın diğer kurumları olarak özellikle Antakya'da çok önemli görevler üstlendiklerini hatırlatarak, “Bunun dışında teknik arkadaşlarımız ülkemizin başka şehirlerinde görev üstlendi. Dolayısıyla aslında çalışma arkadaşlığımızın yanına bir de afet arkadaşlığı eklenmiş oldu” diye konuştu.

Başkan Altay, “Kim gitmek ister dediğimizde düşündüğümüzden çok daha fazla arkadaşımız gönüllü olarak gitme iradesi gösterdi. Hatta arkadaşlarımıza ‘yeter artık yoruldunuz, sizi diğer arkadaşlarımızla değiştirelim' dediğimizde bütün arkadaşlarımız görevlerine devam etmek istediklerini ve orada insanlara yardımcı olmak için kalma iradelerini beyan ettiler. Bu bizim için çok kıymetli. Bu, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin kurumsal yapısının ne kadar güçlü olduğunun, Konya'nın yardımlaşma konusunda ne kadar önde bir şehir olduğunun göstergesidir. Türkiye'nin birçok şehri bu konuda yardıma ve desteğe gitti ama Konya, taraflı, tarafsız hatta karşı taraftan insanların bile takdir ettiği bir başarı elde etti. Bunun nedeni, Konya'nın geçmişten itibaren bu tür afetlerde, bu tür insani yardım faaliyetlerinde hem tecrübesinin hem de gönüllülüğünün yüksek olmasından kaynaklanıyor” dedi.

“Artık tüm Türkiye biliyor ki Konya Büyükşehir afetlerde görev almak için hazır bekliyor"

“Rabbim böyle afetlerden ülkemizi ve şehrimizi korusun” diyen Başkan Altay, “Ama ihtiyaç olduğunda artık tüm Türkiye biliyor ki Konya Büyükşehir Belediyesi güçlü bir şekilde bu tür afetlerde görev almak için hazır bekliyor olacak. Bir taraftan da hem makine, hem ekipman, hem eğitim eksiklerimiz varsa onları gidermeye gayret ediyoruz. Çünkü iklim değişikliğiyle birlikte dünya bu tür zor durumları yaşayacakmış gibi görünüyor. Onun için hem kendi şehrimiz için hem de diğer şehirler için hatta diğer ülkeler için hazırlıklı olmamız gerekiyor. Size verdiğimiz belgelerin bir maddi karşılığı yok ama ömür boyu gururla evlerinizin en güzel köşesine asacağınız, çocuklarınıza hatıralarınızı anlatacağınız bir duyguyu birlikte yaşamış olduk. İnşallah bu gururu hep birlikte tüm Konya olarak, Konya Büyükşehir Belediyesi personeli olarak ömrümüzün sonuna kadar taşımaya devam edeceğiz. Belediyeciliğin güzel yanı bu. Hem ailemizin, çoluğumuzun, çocuğumuzun helal rızkını kazanıyoruz, hem şehrimize önemli işler yapıyoruz hem de zor durumda Türkiye'nin neresinde olursa olsun insanlara yardım etme fırsatı oluyor. Bunun için ne kadar gurur duysak ne kadar mutlu olsak azdır” ifadelerini kullandı.

"Sizlerle birlikte çalıştığım için hep büyük bir gurur ve onur duydum"

Deprem çalışmalarına katkı sağlayan tüm personelin birer kahraman olduğunu kaydeden Başkan Altay, “Çünkü en zor zamanda görev alma iradesi gösterdiniz ve orada harika bir iş çıkardınız. Allah hepinizden razı olsun. Sizlerle birlikte çalıştığım için hep büyük bir gurur ve onur duydum. Bu gurur ve onur her geçen gün artıyor” açıklamalarını yaptı. Başkan Altay konuşmasının ardından; Emlak Yönetimi, Bilgi İşlem, Tarımsal Hizmetler, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler, Kültür ve Sosyal İşler, Sağlık ve Sosyal Hizmetler, İmar ve Şehircilik, Çevre Koruma ve Kontrol, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık, Gençlik ve Spor, Destek Hizmetleri ile Zabıta dairelerinden deprem bölgesinde görev alan personele teşekkür belgelerini takdim edildi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Büyükşehir Belediyesi ve KOSKİ Genel Müdürlüğü'nün farklı birimlerinde çalışan ve Hatay'da görev yapan personele de daha önce teşekkür belgelerini takdim etmişti.