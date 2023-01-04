Başkan Altay: “Ereğli Yarı Olimpik Yüzme Havuzu inşaatında sona geldik”

Konya Büyükşehir Belediyesinin Ereğli'ye kazandıracağı yarı olimpik yüzme havuzu inşaatı tamamlanmak üzere. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'nın ilçeleriyle birlikte topyekün kalkınması adına altyapıdan fiziki yatırımlara kadar birçok önemli çalışmayı hayata geçirdiklerini ifade etti. Son yıllarda şehir merkezine yapılan spor yatırımları ve düzenlenen uluslararası spor organizasyonlarıyla Konya'nın Türkiye'de ve dünyada adından sıkça söz ettirdiğine dikkat çeken Başkan Altay, “2023 Dünya Spor Başkenti olan Konyamıza spor yatırımlarımızı ilçelere de taşımak için dur durak bilmeden çalışıyoruz. Ereğli ilçemizde yapımını sürdürdüğümüz yarı olimpik yüzme havuzu inşaatımızda artık sona yaklaştık. İlçemize kazandıracağımız yüzme havuzu ile özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin sporla iç içe olmasını arzu ediyoruz. Bu yatırımlarımızdan faydalanan sporcularımız arasından eminim ki yarınların şampiyonları çıkacak. Ereğli Yarı Olimpik Yüzme Havuzumuzu çok kısa sürede hizmete açacağız inşallah. Konyamıza ve Ereğlimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 3 bin metrekare inşaat alanına sahip Ereğli Yarı Olimpik Yüzme Havuzu 15 milyon liraya mal olacak.