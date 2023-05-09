Başkan Altay esnaf ve vatandaşlarla buluştu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış ile birlikte Karatay Sanayi ve Eski Sanayi esnafını ziyaret ederek, Türkiye'nin seri üretim ilk yerli ve milli otomobili olan TOGG'u tanıttı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehir merkezinde esnafla ve vatandaşlarla bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış ile birlikte ilk olarak Karatay Sanayi ve Eski Sanayi esnafını ziyaret eden Başkan Altay, Konya Büyükşehir Belediyesi envanterine dahil edilen Türkiye'nin seri üretim ilk yerli ve milli otomobili TOGG'u tanıttı. Daha sonra şehir merkezinde esnafla ve vatandaşlarla da bir araya gelen Başkan Altay, “Taş binadan form kavşağına kadar esnafımızı, hemşehrilerimizi ziyaret ettik, şehrimize gelen misafirlerimizle selamlaştık. Dışarıdan gelen misafirlerimizin Konya'mıza puanı tam. Misafirlerimizin şehrimize olan teveccühü bizi oldukça mutlu etti. Konyalı hemşehrilerimizin, özellikle de gençlerimizin ilgisine gönülden teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.