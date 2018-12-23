Başkan Altay: “Gayemiz geleceğin Türkiye'sini oluşturacak nesiller inşa etmek"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Konya'nın Model İnsanları” başlıklı konferansta öğrencilerle buluştu. Yaptıkları çalışmalarla asıl gayelerinin geleceğin Türkiye'sini oluşturacak nesiller inşa etmek olduğunu belirten Başkan Altay, “Vakti saati geldiğinde hepinizin sorumluluk alacağına, doğru kararlar vereceğine, ferasetle hareket edeceğine inancımız tam” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karatay TOKİ Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen “Konya'nın Model İnsanları'” adlı konferansa katıldı. Öğrencilerle tecrübelerini paylaşan Başkan Altay, Konya gibi kadim bir başkentte görev almanın önemli bir ayrıcalık olduğunu söyledi. Konya'nın Türkiye'nin en güzel şehirlerinden birisi olduğunu ifade eden Başkan Altay, “Konya'nın değeri bugüne kadar yetiştirdiği insanlar. Nasıl bir şehirde yaşadığımızı bilirsek, bu şehre hizmet etmek için daha çok gayret ederiz. Bu şehre hizmet etmek için ilçe belediyelerimizle birlikte çalışıyoruz. Önceliğimiz hep gençler oldu. Çünkü inanıyoruz ki, bu ülke gelecekte dünyanın en önemli ülkelerinden birisi olacak. 16 yıldır çalışarak, gayret ederek, birlik beraberlik ruhuyla ülkemizi bir seviye kadar getirdik. Şuanda Türkiye dünyanın en büyük 17. ekonomisi ve milli gelirine oranla dünyada en çok insani yardım götüren ülke. Dünyanın neresinde bir mazlum, bir mağdur varsa, dini, dili ırkı ne olursa olsun Türkiye orada görev almıştır” dedi.

“Gençler için elimizdeki imkanların en iyisini sunmaya gayret ediyoruz”

Başkan Altay, amaçlarının ülkesini, vatanını seven, çalışan, gayret eden, yeterli bilgi birikimine sahip nesil oluşturmak olduğunu belirterek, “Gençlerin gelişmesi için elimizdeki imkanların en iyisini sunmaya gayret ediyoruz. Eğitime ayrılan bütçe, fiziki mekanların değiştirilmesi, öğretmenlerimizin sayısının çoğaltılması, öğretmenlerin niteliğinin artırılması, hepsi bir gayretin, bir amacın sonucu. Sizlerin daha iyi bir eğitim alması ve gelecekte ülkemiz için söz sahibi olabilmeniz için birçok proje üretiyoruz, üretmeye devam edeceğiz. Buradaki asıl gayenin geleceğin Türkiye'sini oluşturacak nesiller inşa etmek olduğunu bilmenizi istiyorum. Bunun için hepinize büyük sorumluluk düşüyor. Vakti saati geldiğinde hepinizin sorumluluk alacağına, hepinizin doğru kararlar vereceğine, hepinizin ferasetle hareket edeceğine inancımız tam” şeklinde konuştu.