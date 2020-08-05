Başkan Altay gençleri üniversite eğitimi için Konya'ya davet etti

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'nda başarılı olan tüm öğrencileri tebrik ederek, 5 üniversitesi ve genç nüfusuyla bir eğitim, öğrenci ve huzur şehri olan Konya'yı tercih etmeye davet etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, YKS başarılı olarak tercih yapacak öğrencileri Konya üniversitelerini tercih etmeye davet etti. Yaklaşık 2 buçuk milyon öğrencinin girdiği YKS'yi kazanan tüm öğrencileri tebrik eden Başkan Altay, “Bu süreçte alın teriyle emek harcayan, öğretim hayatının bir sonraki basamağı olan üniversiteleri kazanan gençlerimize başarılar diliyorum” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi olarak daha önce tercihlerini yaparak Konya'ya gelen öğrenciler gibi yeni dönemde de şehri tercih edecek öğrencilerin yanında olacaklarını kaydeden Başkan Altay, “Çatalhüyük'ten bugüne birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, Anadolu Selçuklu Devleti'ne 200 yıl başkentlik eden Konyamızda sizleri ağırlamaktan mutluluk duyacağız. Konya, Mevlana hoşgörüsüyle bütünleşmiş, Türkiye'nin en hızlı gelişen şehirleri arasında olduğu gibi hem güvenilir bir şehir hem de huzur şehridir. Konya; tarihi ve kültürel değerleri, ekonomisi, şehirleşmesi, ulaşımıyla ülkemizin yaşanılabilir öğrenci şehirlerinin başında gelmektedir” ifadelerini kullandı.

Konya'nın 5 üniversitesi ve güçlü akademik kadrolarıyla eğitim hayatında birçok başarıya imza attığını belirten Başkan Altay, “Bugüne kadar eğitim anlamında yapmış olduğu yatırımlarla yüz binlerce öğrencimize kucak açan çok önemli bir eğitim ve öğrenci şehri olan Konyamızda üniversitelerimiz geniş imkanları ve güçlü kadrolarıyla gençlerimizi geleceğe hazırlarken onlara kendilerini her alanda geliştirmelerine imkan sağlıyor. Sizleri geleceğe taşıyacak olan kadim şehir Konyamızı daha yakından tanımanız için şehrimize davet ediyor, bir araya geleceğimiz zamanı sabırsızlıkla bekliyoruz. Hayatınıza farklı bir pencere açacak, geleceğinize yön verecek üniversite hayatınızda başarılar diliyorum” diye konuştu.