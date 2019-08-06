Başkan Altay: “Gençlerimiz daha güçlü bir Türkiye inşa edecektir”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye'yi geleceğe taşımak ve daha büyük bir ülke haline getirmek için çok çalışmak gerektiğini kaydederek, “Vatanını, milletini seven bir nesle ihtiyacımız var. Bu emaneti sizin gibi memleket sevdalısı olan, Allah korkusu bilen, büyüğünü küçüğünü bilen gençlere devretmek en büyük arzumuz. Çünkü biz sizlerin daha iyi, daha güçlü bir Türkiye inşa edeceğinize inanıyoruz” dedi.

Başkan Uğur İbrahim Altay, Taşkent ve Hadim'de ilçe belediyeleri ile AK Parti ilçe teşkilatlarını ziyaret etti. AK Parti Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ve AK Parti Konya İl Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman Tüzün ile birlikte ilk olarak Taşkent Belediye Başkanı Osman Arı'yı ziyaret eden Başkan Altay, daha sonra AK Parti Taşkent İlçe Teşkilatında İlçe Başkanı Mehmet Demirgül ve partililerle bir araya geldi.

“Vatanını, milletini seven bir nesle ihtiyacımız var”

Taşkent Kıble Kayası mevkisinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ilçeye kazandırılan Kamp ve Eğitim Merkezini de ziyaret ederek kamp yapan öğrencilerle buluşan Başkan Altay, AK Parti iktidarları döneminde; yollar, köprüler, viyadükler, gençlik merkezleri gibi sayısız çalışma yürütüldüğünü ve Türkiye'nin dünyanın en büyük 17 ekonomisinden biri haline geldiğini söyledi. Başkan Altay, “Mazlum milletlerin umudu olmaya devam edeceksek; ülkemizi geleceğe taşımak ve daha büyük bir ülke haline getirmek istiyorsak daha çok çalışmalıyız. Vatanını, milletini seven bir nesle ihtiyacımız var. Sizler olmasanız bu yaptıklarımızın hiçbir kıymeti yok. Bu emaneti sizin gibi memleket sevdalısı olan, Allah korkusu bilen, büyüğünü küçüğünü bilen gençlere devretmek en büyük arzumuz. Çünkü biz sizlerin daha iyi bir Türkiye inşa edeceğinize inanıyoruz” diye konuştu.

“Gençliği olmayan bir milletin geleceği olmaz”

Ziyaretlere eşlik eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu da “Gençliği olmayan bir milletin geleceği olmaz. Sizler bizim geleceğimiz, umudumuz, enerji kaynağımızsınız. Böyle güzel organizasyonlar sizin yetişmenizde hayata daha güzel hazırlanmanızda, tanışıp kaynaşmanıza çok güzel bir ortam hazırlanıyor” ifadelerini kullandı. Taşkent'ten sonra Hadim'e geçen Başkan Altay ve beraberindeki heyet, burada da ilk olarak Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu'nu, ardından da AK Parti Hadim İlçe Başkanı Saffet Duran ve partilileri ziyaret etti. İlçe esnaflarını da ziyaret eden Başkan Altay, seçimlerde verdikleri destek nedeniyle Taşkent ve Hadimlilere teşekkür etti.