Başkan Altay göreve yeni başlayan itfaiyecilerle buluştu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir İtfaiyesi'ne yeni katılan personele verilen oryantasyon eğitimine katıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatı'na katılan 119 yeni itfaiye çalışanı için oryantasyon eğitimi düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen oryantasyon eğitiminde göreve yeni başlayan itfaiye personeliyle bir araya gelen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, genç yaşta pırıl pırıl bir ekibi kadrolarına dahil ettiklerini ifade etti. Göreve yeni başlayanların hayatlarının geri kalanıyla ilgili önemli bir karar verdiğini ve bir dönüm noktasında olduklarını dile getiren Başkan Altay, “Hem bir kamu kurumu çalışanı haline geldiniz hem de itfaiyeci olmayı ve bu sorumluluğu üzerinize aldınız. Bu manada dört sorumluluk üzerinizdedir. Birincisi, kendiniz ve aileniz için olan sorumluluk. İkincisi, Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir sorumluluk. Çünkü artık Konya İtfaiyesi'nin bir çalışanısınız. Konya, sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en güzel şehirlerinden birisi olacak. Bizim bu şehir için hayallerimiz var ve bunu gerçekleştirmek için çalışıyoruz. Artık sizler de bizim takım arkadaşlarımızsınız. Sizi gören herkes Konya Büyükşehir Belediyesi'ne Konyalılara not verecek. Onun için taşıdığınız sorumluluğun lütfen bilincinde olun. Hem Konya'da görev yaparken hem de bazen şehir dışında görevleriniz olduğunda yaptığınız her hareket 10 bin çalışanı olan Konya Büyükşehir Belediyesi'ni ve bizleri bağlayacak. Onun için bu sorumluluk bilinci ile hareket etmeniz gerekiyor. Üçüncüsü vatana, millete ve devlete karşı olan sorumluluğumuzdur. Çünkü sizler birer kamu çalışanısınız. Hepimiz sorumluluğumuzu yerine getirirken ki en önemli duygu işini iyi yapmak, işini tam yapmaktır. İşinizi tam yaparak, en iyisini yapmaya gayret ederek bu sorumluluğunuzu da yerine getirmiş olursunuz. Son olarak hepimizin inancı gereği sorumluluğu yüce Allah'adır. Bir imtihan dünyasındayız, rızkınızı helalinden temin etmek için mesainin hakkını vererek, o sorumluluğu da yerine getirmiş olursunuz” dedi.

"Bu işi yaparken önemli önceliğimiz önce kendi güvenliğimiz"

Belediye çalışanları arasında en şanslı olan gruplardan birinin itfaiyeciler olduğunu aktaran Başkan Altay, “Çünkü ya can ya mal kurtarıyor olacaksınız. Ameller niyetlere göredir. İlahi rıza için bu işe başlarsanız bundan sonra yaptığınız her iş hanenize yazılır inşallah. Zor bir iş seçtiniz, zor bir görev. Saniyelerin önemli olduğu, zamanın bazen durduğu, akıp gitmek bilmediği, özellikle can tehlikesi olan durumlarda insanların sizi saniyeler ile beklediği bir iş yapmak üzere buradasınız. Hani söylenir ya ‘işin ucunda ölüm mü var' diye. Bu işin ucunda ölüm de var arkadaşlar. Ama biz işimizi iyi yaparak inşallah can kayıplarının ve mal kayıplarının önüne geçmeyi arz ediyoruz. Bu işi yaparken en önemli önceliğimiz önce kendi güvenliğimiz. Kendi güvenliğimizi sağlayamadığımız zaman başkalarına bir faydamız olmaz” diye konuştu.

"119 arkadaşımızla birlikte itfaiye teşkilatımızı çok güçlü bir hale getirdik"

Konya'nın dünyanın en büyük belediye teşkilatı olduğunu anımsatan Başkan Altay, “42 bin kilometrelik alanda hizmet veriyoruz. Merkezin dışında 28 ilçemiz ve köylerimizde birlikte birçok noktada itfaiye hizmetinde bulunuyoruz. Zor bir görev ama bir taraftan da bereketli, rahmetli bir iş. Kurtardığımız her can, yanmasına engel olduğunuz her ağaç, zor durumdan kurtardığınız her hayvan inşallah sizlerin hanesine yazılmış olacak. Şu anda 119 arkadaşımızla birlikte itfaiye teşkilatımızı çok güçlü bir hale getirdik. 8 bayan arkadaş bugün bizlerle birlikte. Herhalde Konya tarihinde ilk kez hanım kardeşlere göre veriyoruz. Hepinize hayırlı, başarılı görevler diliyorum. Allah yardım etsin” diye konuştu.

"Konya Belediyeciliği bir markadır"

Şehir dışından gelen itfaiyecilere de seslenen Başkan Altay, “Konya payitaht bir şehir. 200 yıl Selçukluya başkentlik yapmış bir şehirdeyiz. İstanbul'un 450 yıl, Ankara'nın 100 yıl başkentlik yaptığını düşünürseniz; Konya'nın ne kadar uzun süre bu topraklarda başkentlik yaptığı da zihnimizde canlanır. Hazreti Mevlana'nın, Sultan Alaaddin'in şehrindeyiz ve en önemlisi de belediyeciliğin en iyi olduğu şehirdeyiz. Konya belediyeciliği bir markadır.” ifadelerini kullandı.