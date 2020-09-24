Başkan Altay gündemi ve Konya yatırımlarını değerlendirdi

Başkan Altay, belediyecilikte örnek çalışmalara imza attıklarını söyledi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehirde faaliyet gösteren yerel ve yaygın basın kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezinde düzenlenen basın toplantısında Konya yatırımları hakkında gelinen son durumu anlatan Başkan Altay, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir ziyarette bulunduklarını hatırlattı. Başkan Altay, Konya'nın meselelerini Cumhurbaşkanına arz ettiklerini belirterek, “Özellikle metro, banliyö, Millet Bahçesi, Alaaddin Cephe İyileştirmesi, Ağır Bakım ve Cephanelik konularını ilettik. Gençlerle ve çocuklarla ilgili yapmış olduğumuz projeleri ve 2021 İslam Oyunlarıyla ilgili de fikir alışverişinde bulunduk. Cumhurbaşkanımız, Konya meselelerini çok yakından takip ediyor. İnşallah en kısa sürede de hem Şehir Hastanemizin açılışı hem diğer projelerle ilgili Konya'yı ziyaret etmek istediğini ifade etti. Kendisini en kısa sürede Konya'da ağırlamayı arzu ediyoruz” dedi.

“Millet Bahçesi, Türkiye'nin en güzel millet bahçelerinden birisi olacak”

Konya'nın en önemli projelerinden birisi olan Millet Bahçesi'nde imalatların başladığını belirten Başkan Altay, “Eski stadyum alanı yıkıldıktan sonra projelendirilmesi ve ihale süreci tamamlandı. Millet Bahçesi Cumhurbaşkanımızın Konya'ya hediyesidir. Çünkü bu alanlar çok kıymetli bölgeler. İmara açılsa çok ciddi gelir elde edilebilecekken tüm Türkiye'de eski stadyum alanları Millet Bahçesi'ne dönüşüyor. Konya Millet Bahçesi de Türkiye'nin en güzel Millet Bahçelerinden birisi olacak. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'a çok teşekkür ediyoruz. Bu projenin hem planlanması hem finansmanı bakanlık tarafından karşılanıyor. İnşallah 2021 yılı içerisinde tamamlamayı planlıyoruz. 2021 yılında Konya'da düzenlenecek İslam Oyunları'nın önemine değinen Başkan Altay, “Eylül ayında gerçekleşecek İslam Oyunları'na kadar şehrimizi hep birlikte hazırlamamız gerekiyor. Bu, Konya tarihi açısından çok önemli bir dönüm noktası olacak. Konya'nın tanıtımı açısından çok önemli bir farkındalık oluşacak. Binlerce sporcu aileleriyle birlikte Konyamızda İslam Oyunları için yarışmaya gelecek. Onlara Konya'yı en iyi şekilde anlatmamız gerekiyor. İnşallah Millet Bahçesi'ni de o tarihten önce bitirmeyi arzu ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Pırıl pırıl bir Alaaddin Caddesi ortaya çıkacak”

Konya Büyükşehir Belediyesi olarak yaptıkları en önemli işlerden birisinin de Alaaddin Cephe Sağlıklaştırması olduğunu aktaran Başkan Altay, ilk etabı tamamlamak üzere olduklarını söyleyerek, “Yüzde 80'i tamamlandı. İnşallah Kültürpark'tan İnce Minare'ye kadar olan ilk bölüm kısa sürede tamamlanmış olacak. İnce Minare'den Camlı Köşk'e, Koyuncu Pasajından Eski Belediye'nin olduğu yere kadar tek bir ihaleyle ikinci etabı da gerçekleştirmek için son aşamaya geldik. Buraya da en kısa sürede başlayacağız. Böylece Alaaddin Caddesi'ne bakan tüm cepheleri değiştirmiş oluyoruz. 2021 İslam Oyunları'ndan önce inşallah buradaki çalışmayı da tamamlamayı arzu ediyoruz. Projenin finansmanının tamamı İller Bankası tarafından karşılanıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanımıza tekrar teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Meram eski cazibesine tekrar kavuşacak”

Pandemi sürecinde ara verdikleri işlere yeniden başladıklarını vurgulayan Başkan Altay, “Meram Son Durak'ta yapmış olduğumuz otopark sürecinde aksamalar olmuştu. İhalesi yeniden gerçekleştirildi. Yeniden çalışmalar başladı. Bahar ayına kadar burayı da tamamlamayı planlıyoruz. Meram, Konya'nın önemli markalarından birisi. Ayrıca mevcut hamamın bulunduğu yerden başlayarak Tavus Baba Camii'ni de içine alan büyük bir rekreasyon projesinin ihalesini gerçekleştirdik. İnşallah yer teslimi yaparak buradaki imalata da başlamayı arzu ediyoruz. Böylece Meram eski cazibesine tekrar kavuşmuş olacak” dedi. Türkiye genelinde yankı uyandıran bisiklet tramvayı hakkında da konuşan Başkan Altay, “Konya; mevcut coğrafi yapısıyla eskiden gelen bisiklet kullanma alışkanlığıyla ve mevcut fiziki altyapısıyla, ki bugüne kadar 550 kilometre bisiklet yolu inşa ettik, diğer şehirlerden açık ara önde. Konya ve bisiklet birlikte çok daha fazla anılacak. Bunun için önemli farkındalıklardan birisi bisiklet tramvayıydı. 21 bisikletin özel aparatında seyahat edebildiği, aynı anda sürücünün de seyahat edebildiği bir tramvay oluştu. Bu aynı zamanda hem bisikletlerin kullanımını kolaylaştırırken hem de çok önemli bir farkındalık projesi oldu. Çünkü bisiklet tramvayı şehirde raylı sistem hattımızda tarifemize uygun şekilde seyahat ediyor” ifadelerini yer verdi. Bisiklet kullanımının çok artmasını arzu ettiklerini dile getiren Başkan Altay, “Pandemi sürecinde toplu taşıma araçlarının kullanılmasında bazı endişeler oldu. Bisiklet kullanımı hem sağlıklı hem de Konya'nın trafik sorununa çözüm üretecek. Bisiklet yollarımız merkezde 350 kilometreye yakın ama özellikle merkez bölgelerde birbirine bağlantı sorunu vardı. 2023 yılına kadar inşallah 84 kilometre daha yeni bisiklet yolu yapacağız. Bununla ilgili Avrupa Birliği'nden çok önemli bir hibe projesi kazandık. Böylece Konya'da istediğiniz yere kesintisiz bir şekilde bisikletle ulaşabileceksiniz. Sadece bisikletler için otoparklar inşa etmeyi planlıyoruz. Ayrıca otoparklarımıza bisiklet alanları oluşturuyoruz. Yine Akıllı Toplu Ulaşım Sistemimiz olan ATUS'a eklemeye yapıyoruz. Akıllı Bisiklet Uygulaması olan ABUS'u da en kısa sürede hayata geçireceğiz. Otobüslerimizin tamamına bisiklet aparatları yerleştireceğiz. Bisiklet Konya'da bir toplu ulaşım aracıdır. Bu toplu ulaşım aracını da diğer toplu ulaşım araçlarına entegre etmeye çalışıyoruz. Tramvaylarımız, otobüslerimiz, otoparklarımıza bunları entegre edeceğiz” ifadelerini kullandı. Konya'nın Türkiye'de Bisiklet Master Planı'nı yapan ilk şehir olduğunu anımsatan Başkan Altay, “Bunun şöyle bir faydası var. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza master planını onaylattık. Böylece Konya için Bisiklet Master Planı'nda oluşan kriterler diğer şehirleri için bir standart oldu. Artık herkes Konya Bisiklet Master Planı'na bakarak kendi master planını o standartlara göre hazırlamak zorunda. Bisiklet konusunun Konya'da çok daha ileriye gideceğine inanıyorum. İnşallah Avrupa'nın birçok şehrinde olduğu gibi insanlar bisikleti toplu ulaşım aracı olarak kullanacak” açıklamasını yaptı. Pandemi döneminde okulların uzaktan eğitim yaptıklarını, okulların açılmasıyla birlikte Güvenli Okul Yolu Projesine de başlayacaklarını ifade eden Başkan Altay, “Bazı pilot okullarımızda öğrencilerin okula geliş güzergahlarında tüm engelleri kaldırarak bisikletle okula gelmelerini sağlamakla ilgili bir düzenleme çalışması yürütüyoruz” dedi.

“Tableti olmayan 8. ve 12. sınıf öğrencilerine tablet dağıtılacak”

Başkan Altay, çocukların pandemi nedeniyle birinci sınıflar haricinde yüz yüze eğitim yapamadığını ifade ederek, “İnternet üzerinden EBA TV üzerinden eğitimler gerçekleştiriliyor. Milli Eğitim Müdürlüğümüzle yapmış olduğumuz görüşmelerde 8. ve 12. sınıf olup tableti ya da interneti olmadığından sisteme bağlanamayan 10 bin çocuğumuz tespit edildi. Bu çocuklarımızın tabletlerini Konya Büyükşehir Belediyesi olarak çocuklarımıza ulaştırmayı arzu ediyoruz. Niye 8 ve 12? Çünkü çocuklarımız sınava girecek. Eğer takip edemezlerse diğer arkadaşlarından çok geriye düşecekleri için özellikle 8. ve 12. sınıflardaki çocuklarımızın tablet eksikliğini gideriyoruz” şeklinde konuştu.

“Hızlı tren alt geçitleri standartlara uygun hale gelecek”

Meram bölgesindeki hızlı tren alt geçitlerinde fiziki yapısında kamulaştırma ve imardan dolayı bazı sorunlar olduğunu açıklayan Başkan Altay, “Meram'da tespit ettiğimiz üç alt geçitte Hasanköy Alt Geçidini inşallah 2021 yılı içinde standarda kavuşturmayı istiyoruz. Üç yıl içinde de Meram'daki alt geçitlerin tamamını Konya standardına kavuşturacağız” diye konuştu.

“Korona virüsle mücadeleye devam”

Pandemi nedeniyle herkesin hayatında çeşitli değişiklikler olduğunu aktaran Başkan Altay, “Her toplantıda vurgu yaparak ifade ediyoruz. Üç temel meseleye dikkat etmemiz gerekiyor: Temizlik, maske ve mesafe. Konya'da son günlerde yapılan denetimler, sizlerin bu konuda yazdıklarıyla birlikte bu konuda belli bir noktaya gelmiş gözüküyoruz. Sayılarda iyiye doğru gidiyoruz. Ama bu süreci sürekli kontrol etmek gerekiyor. Bu konuda toplu ulaşımla ilgili mevcut kapasitenin yüzde 50'si kullanılabiliyor. Pik saatlerde bazı küçük sorunlar olmakla birlikte Konya'da toplu ulaşımdaki doluluk oranı yüzde 38. Konya pandemi sürecinde en az sorunla problemlerini halleden şehirlerin başında geliyor. Bunda Konyalıların ve sizlerin çok büyük desteği var. Teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Konya tarihi için çok önemli bir başlangıç olacak”

Konya olarak çok önemli bir tarihe daha yaklaştıklarının altını çizen Başkan Altay, Mevlana Çarşısı'nın yıkılacağını ve Konya tarihi için çok önemli bir başlangıç olacağını vurguladı. Başkan Altay, “Çünkü Hazreti Mevlana Konyamızın incisi. Milyonlarca insan ziyarete geliyor. Biz de onun torunları olarak Konya'ya gelenleri ona yakışır bir şekilde misafir etmek durumundayız. İl Kültür Müdürlüğümüzün binasına başladık. Mevlana Türbesi'nin bahçesinde düzenlemeler yapıyoruz. İkinci bir avlu oluşturulacak, girişler düzenlenecek ve ziyaretten sonra meydana çıkanların Aziziye ve Bedesten arasında adeta bir set oluşturan Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı inşallah tamamen yenilenmiş olacak. Şehrin en kıymetli yerindeki Mevlana Çarşısı'nı yüzde yüz mutabakatla süreci yürütüyoruz. Çok güzel bir çarşı inşa edeceğiz. Altın Çarşı'da da yüzde 80'i geçtik. Hedefimiz orada da süreci aynı anda tamamlamak. İslam Oyunlarından önce bu iki alanı düzenlemeyi arzu ediyoruz” dedi.

“Tarımsal desteğe 210 milyon liranın üzerinde para harcadık”

Başkan Altay, ne kadar gelişirse gelişsin, sanayisi ne kadar artarsa artsın Konya'nın bir tarım şehri olduğuna dikkat çekerek, “İnsanlarımızın büyük çoğunluğu gelirlerini topraktan elde ediyor. Bizim en önemli önceliklerimizden birisi çiftçimizin cebine giren parayı artırmak. Bunun için tarımsal destekleme konusunda özellikle çalışıyoruz. Tarımsal desteklemeye bugüne kadar 210 milyon liranın üzerinde para harcadık. Bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Konya'nın Türkiye'nin coğrafi olarak en büyük ili olduğunu ve bu dönemde yeni bir çalışma daha başlattıklarını vurgulayan Başkan Altay, “İlçelerde çalışma ofisleri açıyoruz. Seydişehir ve Beyşehir'de tarihi binalarda başladık. Akşehir'de satın almayla ilgili bir süreç yürütüyoruz. Ereğli'de bir yer kiraladık. Artık fiilen gittiğimizde buralarda kapısının anahtarı bizde olan, açtığımızda misafirlerimizi kabul edebileceğimiz, çalışma yapabileceğimiz alanlar oluşturuyoruz. Böylece hizmetleri insanlarımızın ayağına daha hızlı ulaştırmayı ve bu prestij binaları Konya Büyükşehir Belediyesi olarak kullanmayı arzu ediyoruz” dedi. Belediyecilikte örnek çalışmalara imza attıklarını belirten Başkan Altay, Benim Şehrim Projeleri içinde söz verdikleri bütün her şeyi yapmak için gece gündüz çalıştıklarını, söz vermedikleri birçok yatırımı da hayata geçirdiklerini sözlerine ekledi. Altay, toplantının son kısmında basın mensuplarının sorularını cevapladı.