Başkan Altay “Haydi Bil Bakalım” finalinde öğrencilerin heyecanına ortak oldu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 31 ilçede ortaokullara yönelik düzenlenen Haydi Bil Bakalım Bilgi Yarışması'nın şehir finallerinde öğrencileri yalnız bırakmayarak heyecanlarına ortak oldu.

Konya Büyükşehir Belediyesinin Medeniyet Okulu Projesi çerçevesinde düzenlediği “Haydi Bil Bakalım” isimli bilgi yarışmasının şehir finali yapıldı. Konya Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi'nde yapılan yarışmanın şehir finallerine katılan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yarışmaya katılan bütün öğrencileri tebrik ederek öğrencilerin hepsinin şampiyon olduğunu söyledi.

“Tüm çocuklarımızı birinci kabul ediyoruz”

Başkan Altay, öğrencilerin uzun bir yolculuktan sonra finale çıkmaya hak kazandıklarını ifade ederek, “Ben tüm yarışmacılarımıza, öğrencilerimize, Milli Eğitim Müdürü'müzün şahsında tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Yarışmamız Konya için artık bir gelenek haline geldi. Burada sadece o gün bilgi düzeyini ölçebiliyoruz. Aslında yarışmaya katılma cesareti göstermek, burada yarışmak zaten başarmanın temeli. Onun için ilk başta tüm çocuklarımızı birinci kabul ediyoruz. İnşallah sizlerin heyecanı, mutluluğu daim olsun. İnşallah finale kalan 3 okulumuzu ve öğretmenlerimizi Kudüs'e götüreceğiz” dedi.

Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük ise, yarışmanın çok değerli olduğunu ifade ederek, “ Belediyemiz her zaman bize destek oluyor. Uğur Başkanım eğitim olduğu zaman, okul ortamları olduğu zaman, öğretmenlerimiz olduğu zaman, öğrencilerimiz olduğu zaman biz bir teklifte bulunduğumuz zaman hiç reddetmiyor. Onun için kendilerine teşekkürlerimizi arz ediyorum” diye konuştu.

Okullar ödüllendirildi

Öğrencilerin büyük heyecanına sahne olan yarışmanın finalinde; Karatay Şehit Albay İbrahim Karaoğlanoğlu İmam Hatip Ortaokulu, Karapınar Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu ve Cihanbeyli Faik Türkmen Ortaokulu mücadele etti. Yarışmada rakiplerine üstünlük sağlayan Karapınar Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu birinci; Karatay Şehit Albay İbrahim Karaoğlanoğlu İmam Hatip Okulu ikinci ve Cihanbeyli Faik Türkmen Ortaokulu üçüncü oldu. Yarışmada birinci olan Karapınar Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu öğrencileri bisiklet kazanırken, yarışmayı ikinci olarak tamamlayan Karatay Şehit Albay İbrahim Karaoğlanoğlu İmam Hatip Okulu öğrencileri akıllı saat, üçüncü olan Cihanbeyli Faik Türkmen Ortaokulu öğrencileri ise tablet sahibi oldu.

Yarışmanın finaline Karapınar Kaymakamı Oğuz Cem Murat, Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka, İlçe Milli Eğitim Müdürleri ile çok sayıda öğretmen ve öğrenci katıldı.