Başkan Altay: "Hemşehrilerimizle istişareye önem veriyoruz"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Şehir İstişareleri programları kapsamında vatandaşlarla buluşmayı sürdürüyor. Başkan Altay, sosyal medya hesaplarından vatandaşları bir kez daha Büyükşehir Belediyesine çay içmeye davet etti. Vatandaşlarla bir araya gelerek istişarelerde bulunmaya büyük önem veren Başkan Altay, sosyal medya hesaplarından, “Değerli kardeşlerim, vakti müsait olan hemşehrilerimi belediyemize çaya davet ediyorum. Buyurun” paylaşımında bulundu. Altay'ın davetine icabet ederek Konya Büyükşehir Belediyesine gelen vatandaşlar, Başkan Altay'a taleplerini iletme fırsatı buldu. Başkan Uğur İbrahim Altay da belediyede misafir ettiği Konyalıların tüm taleplerini tek tek dinleyerek çözüm için talimatlar verdi.

"Birlikte karar veriyoruz"

Başkan Altay, her fırsatta vatandaşla bir araya geldiklerini ve bu buluşmalara büyük önem verdiklerini belirterek, “Şehrimize hizmet ederken, Konyamızı geleceğe taşıyacak kararlar alırken sık sık hemşehrilerimizin görüşlerine başvurmaya ve istişarelerde bulunmaya özen gösteriyoruz. Davetimize icabet eden hemşehrilerim teşekkür ederim” dedi.