Başkan Altay: "Hep birlikte şehrimiz için çalışıyoruz"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer ile birlikte Konya Mobilyacılar Odası'na bağlı Ahşap Oyuncak ve Sanat Atölyesi kursiyerleriyle bir araya gelerek mobilyacı esnafını ziyaret etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Mobilyacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Uygulamalı Mesleki ve CNC Eğitim Merkezi Ahşap Oyuncak ve Sanat Atölyesi kursiyerleri, mobilyacı esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Altay; AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, Konya Mobilyacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Günbaş ile birlikte Ahşap Oyuncak ve Sanat Atölyesi'nde incelemelerde bulunarak eğitimi tamamlayan kursiyerlere sertifikalarını teslim etti. Mobilyacı esnafıyla da bir araya gelen Başkan Altay, “Cuma Buluşmaları” kapsamında Mobilyacılar Sanayi Sitesi'nde bulunan Osmanlı Camisi'nde namaz sonrası vatandaşlarla sohbet etti. Cuma Buluşmalarının istişarelerde bulunmak için güzel bir fırsat olduğunu belirten Başkan Altay, “Mobilyacılar Sanayi Sitemizi ziyaret ederek hemşehrilerimizle hasbihal ettik. Cuma bereketimizi artıran hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Hep birlikte şehrimiz için çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz” dedi.