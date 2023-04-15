Başkan Altay herkesi kan bağışı yapmaya davet etti

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kızılay'da ulusal kan stoklarının asgari seviyenin altına düştüğünün duyurulmasının ardından AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ile birlikte Çumra'da kan bağışında bulundu. İhtiyaç sahibi vatandaşların kana ulaşması noktasında herkesi kan bağışı yapmaya davet eden Başkan Altay, “İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın kana ulaşması için hepimizin kan bağışında bulunması gerekiyor. Verdiğimiz bir ünite kan üç vatandaşımızın derdine derman olacak” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, herkesi Kızılay'a kan bağışı yapmaya davet etti. Kızılay'ın geçtiğimiz günlerde ulusal kan stoklarının kritik seviyenin altına düştüğünü açıklamasının ardından Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Çumra ilçesini ziyaretleri sırasında Kızılay'a kan bağışında bulundu.

“Verdiğimiz bir ünite kan üç vatandaşımızın derdine derman olacak”

Kızılay'ın ihtiyaç duyulan her zaman herkesin yanında hissettiği Türkiye'nin en köklü kurumlarından birisi olduğuna vurgu yapan Başkan Uğur İbrahim Altay, “Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın kan verememesi, Ramazan ayının araya girmesiyle birlikte de kan stoklarımızda ciddi bir azalma oldu. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın kana ulaşması için hepimizin kan bağışında bulunması gerekiyor. Verdiğimiz bir ünite kan üç vatandaşımızın derdine derman olacak. Biz de bugün Çumra'dan kan bağışında bulunuyoruz. Tüm Konyalı hemşehrilerimi, tüm vatandaşlarımızı Kızılay'a kan bağışına davet ediyorum. Kızılay gibi büyük ve köklü bir kurumumuzun bu problemini hızlıca çözmemiz gerekiyor. Konyalılar ne zaman ihtiyaç olsa her konuda destek oluyor. Hem Konya Büyükşehir Belediyesi kurumsal olarak hem de Konyalılar olarak Kızılay'a kan bağışlamaya devam edeceğiz” dedi.

“Toplumun tüm kesimleri bağış kampanyasına katılmalı”

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı da “Kızılay her zaman vatandaşlarımızın hizmetinde. Özellikle kan hizmetlerinde deprem sürecinde ve sonrasında Ramazanla beraber kan stoklarının kritik seviyenin altına düştüğünü duyurdu. Bu sebeple Kızılay'ımızın kan stoklarını yeterli seviyeye çıkartmak için toplumun tüm kesimleri bu bağış kampanyasına katılmalı. Biz de bağışta bulunarak kana ulaşımı kolaylaştırmak adına bu desteğe katkı vermiş oluyoruz. Kan bağışında bulunan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.