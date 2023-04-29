Başkan Altay: “Hizmet nasıl yapılır, eser nasıl üretilir görmek istiyorsanız Konya'ya gelin”

Beyşehir Anıt Meydanı'nda düzenlenen programda konuşan AK Parti Beyşehir İlçe Başkanı Recep Elkin, tesislerin ilçeye kazandırılmasını sağlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a teşekkür etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da, bu sabah Karatay'da KOMEK binası açılışı yaptıklarını, Beyşehir'de 2 tesisin açılışını, birinin temel atma törenini gerçekleştireceklerini, Seydişehir'de Bilgehane, Selçuklu'da park açılışı yapacaklarını belirterek, “Sadece bugün temelini atacağımız ve açılışını yapacağımız tesislerin toplam bedeli 300 milyon TL. Çünkü biz eser siyaseti yapıyoruz. Biz her geldiğimizde bir başlangıç ya da bir açılış gerçekleştiriyoruz. En önemli görevimiz de bu gölü korumak. Çünkü Sultan Alaeddin, bu toprakları bize bırakırken ‘Cennet ya burasıdır ya buranın altındadır' diyerek o günün dünyasında Beyşehir'in önemini vurgulamış. Bugün Beyşehir Gölü bizim can damarımız. Ve gölün temizlenmesini, göle akan atık suların temizlenmesini kendimize bir vazife edindik. Huğlu ve Üzümlü Arıtma Tesislerinin bugün açılışını yapıyoruz. İki tesisimizin güncel bedeli 60 milyon TL. Özellikle Huğlu ve Üzümlü'de üretim yapan, Beyşehir'de üretim yapan kardeşlerimiz, Konya'nın ekonomisine çok büyük bir katkı sağlıyor. Hem istihdam oluşturuyorlar hem ihracat yapıyorlar. Onun için biz ne kadar hizmet etsek bunun karşılığını ödemiş olamayız” ifadelerini kullandı.

“Beyşehir'in içme suyu şikayetini gidermek için 80 milyon liralık yatırım yapıyoruz”

Bölgeden kaynaklı atık suyun arıtılarak Beyşehir Gölü'ne deşarj edilmesinin Beyşehir Gölü'nün korunması açısından çok önemli bir başlangıç olduğunu kaydeden Başkan Altay, “Bildiğiniz gibi daha önce hayalet ağların temizlenmesi için de bir çalışma yaptık. Şimdi Beyşehir merkezin içme suyundan oluşan şikayeti gidermek için 80 milyon liralık bir yatırım yapıyoruz. İhalesini yaptık, işin başlangıcını gerçekleştirdik. Dünya standartlarında yaptığımız arıtma ile en güzel şekilde çeşmelerinizden suyu akıtmış olacağız” açıklamasını yaptı.

“Bize güvenenleri yarı yolda bırakmayız”

“Biz Konya'nın her yerinde işler yapıyoruz. Bize güvenenleri hiç mahcup etmedik” diyen Başkan Altay konuşmasına şöyle devam etti: “O yüzden kafanızı karıştıranlara izin vermeyin. Biz Allah'ın izniyle mahcup olacağımız bir işin altına asla imza atmayız. Bize güvenenleri yarı yolda bırakmayız. Beyşehir'imiz bu işler tamamlandığında inşallah çok güzel bir hale gelecek. Bir diğer konu Millet Bahçesi. Bakanlığımızı aradım, en kısa sürede onun da başlangıcını yapmak istiyoruz dediler. Bakanlığımızın yapacağına inanıyoruz, çünkü Çevre ve Şehircilik Bakanımız Konya'mızın evladı Murat Kurum. Konya'daki yaptığımız bütün işlerde bize destek oldu. Bu sorunu da çözecektir. Hiç merak etmeyin. Biz, bir dahaki gelişimizde onunla ilgili de bir müjdeyi sizlerle Allah'ın izniyle paylaşırız.”

“Gelsinler Konya Modeli Belediyecilik nasıl oluyor anlatalım”

Bir taraftan da Beyşehir'e güzel bir belediye binası kazandırmak için bir çalışma yürüttüklerinin altını çizen Başkan Altay, “Biz bu işleri yaparken bazıları ne yapıyorlar? Şehir şehir geziyorlar, birbirlerine kalp yapmayı öğretiyorlar. Hizmet nasıl yapılır, eser nasıl üretilir, ülke nasıl temsil edilir görmek istiyorsanız Konya'ya gelin. Biz size belediyeciliği anlatalım. ‘Konya Modeli Belediyecilik' nasıl oluyormuş anlatalım. Biz ‘Konya Modeli Belediyecilik' diye anlatıyorduk ama sadece Konyalılara anlatma fırsatımız vardı. Bunlar şehir şehir geziyorlar. Biz de şehir şehir geziyoruz ama ne yapmak için gidiyoruz? Hatay'daki kardeşlerimizin sorununu çözmek için gidiyoruz. Hatay'ı ayağa kaldırmak için gidiyoruz. Oradaki sorun yaşayan kardeşlerimizin sorunlarını çözmek için gidiyoruz. Konyalılardan aldığımız destekle, Konyalıların bize güveni ile gidip oradaki depremzede kardeşlerimizin musluklarından su akması için çalışıyoruz ve Konya'yı temsil ediyoruz. Bugün gidin deprem bölgesine. Hatay'da bir kapıyı çalın ve deyin ki ‘ben Konya'dan geliyorum'. Önce size bolca dua ederler sonra ellerinde ne varsa onu ikram etmeye çalışırlar. Çünkü zor günlerinde, o depremin ilk gününden itibaren yönlerini nereye dönseler bir Konyalıyı onlara hizmet ederken buldular. Bir Konyalıyı sorunlarını çözerken buldular. Oradaki işlerimiz bitene kadar da orada sorunları çözmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Başkan Altay, Beyşehir'e kazandırılan 140 milyon liralık yatırımların hayırlı olmasını dileyerek, Beyşehirlileri 2 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Konya mitingine davet etti. Konuşmaların ardından yapılan duayla Beyşehir Üzümlü ve Huğlu Atık Su Arıtma Tesisi açılırken Beyşehir İçme Suyu Arıtma Tesisinin temeli atıldı.