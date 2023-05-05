Başkan Altay: "İçme suyu şebekesindeki büyük arızayı tedbirler sayesinde kısa sürede çözüme kavuşturduk"

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, Konya'ya Mavi Tünel hattından şehre gelen 2 bin 100 milimetre çapındaki içme suyu şebekesinde yaşanan büyük arızayı, ekiplerin yoğun gayretleri ve önceden alınan tedbirler sayesinde kısa sürede çözüme kavuşturdu.

Önceki gece yaşanan arızanın hemen ardından bölgede incelemelerde bulunan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Bir şehrin başına gelebilecek en kötü işlerden birini yaşadık. Çünkü şehrin suyunu temin eden ana hatta büyük bir kesinti oluştu. Mavi Tünel'den şehri besleyemedik. Ama böyle bir durumda ne yapacağımızla ilgili senaryomuz olduğu için Altınapa'daki suyu devreye alarak Akyokuş İçme Suyu Arıtma Tesislerimizi tam kapasiteye çıkardık. Kuyularımızı bu tür durumda aktif hale getirmek için hazırlığımız vardı. Büyük bir problem yaşadık ama önceden aldığımız önlemlerle çok az yerde hissedildi. Anlayış gösteren, dua eden, yardım ihtiyacı soran tüm hemşehrilerime ve ilk andan itibaren aralıksız çalışan mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim” dedi.

Ekipler çok yoğun gayret gösterdi

Mavi Tünel'den şehir merkezine gelen 2 bin 100 milimetre çapındaki çelik boru hattı üzerinde bulunan vana menholü içindeki 400'lük bypass vanasının patlaması sonucu içme suyu şebekesinde arıza meydana geldi. Alakova mevkiinde önceki gece gerçekleşen arıza dolayasıyla gece boyu tahliye çalışmaları yürütüldü. Abonelerin arızadan en az oranda etkilenmesi için kuyular ve İçme Suyu Arıtma Arıtma Tesisi devreye alındı. Mecburi kısmi su kesintileri ve yer yer basınç düşüklüğünün yaşandığı su şebeke arızası dolayısıyla şehri susuz bırakmamak adına Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, kuyulardan takviye su verip şebekeyi besleyerek şehrin susuz kalmasının önüne geçti. Bu süreçte şehir genelindeki tatlı çeşmelerinde hiçbir kesinti olmadı.

Yoğun tempoda çalışan Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, 2 metrelik ana boru içindeki suyu boşaltıp basıncı kontrol altına aldıktan sonra arızalı vananın değişimi ve vananın montajı ile birlikte dün akşama doğru şebekeye Mavi Tünel hattından yeniden su vermeye başladı.