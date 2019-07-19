Başkan Altay: "İlçelerimizin geleceğini birlikte inşa edeceğiz"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ilçe ziyaretleri kapsamında Hüyük ve Derbent'te ilçe belediyelerini, AK Parti İlçe Teşkilatlarını ve esnafları ziyaret etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Hüyük'e ve Derbent'e çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. İlk olarak Hüyük Belediyesini ziyaret ederek, Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem ile görüşen Başkan Altay daha sonra AK Parti İl Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Şahin ile birlikte AK Parti İlçe Teşkilatında İlçe Başkanı Mahmut Büyükgündüz ve partililerle bir araya geldi. Hüyük'te kurulan pazar alanını ziyaret ederek pazarcı esnafıyla görüşen Başkan Altay, vatandaşlarla ve Yaz Spor Okulu öğrencileriyle buluştu.

Yeni Büyükşehir Yasasıyla birlikte bölgedeki tarımsal desteklemelerle ilçe insanın gelir kaynağında ciddi artış olduğuna dikkat çeken Başkan Altay, “Amacımız kırsalda yaşayan insanımızın gelirini artırarak bulundukları yerde mutlu şekilde yaşamalarını sağlamak. Bununla birlikte Büyükşehir olarak ulaşımdan prestij caddeye kadar birçok projeyi yürütmeye devam ediyoruz. Beş yıl boyunca inşallah ilçelerimizin geleceğini daha güzel inşa etmek için gayret edeceğiz. Seçimde verdikleri destek için Hüyüklülere teşekkür ediyorum” dedi.

Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem de, Büyükşehir Belediyesinin desteğini her zaman yanlarında hissettiklerini belirterek, Başkan Altay'a teşekkür etti.

Hüyük ziyaretinin ardından Derbent'e geçen Başkan Altay, burada ilk olarak Derbent Belediyesini ziyaret ederek Belediye Başkanı Hüseyin Ayten ile görüştü. Daha sonra AK Parti İlçe Teşkilatı'nda İlçe Başkanı Musa Akgün ve partililerle bir araya gelen Başkan Altay, seçimlerde gösterdikleri gayretten dolayı ilçe teşkilatına ve verdikleri desteklerden dolayı ilçe halkına teşekkür etti. Derbent Belediye Başkanı Hüseyin Ayten de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ilçenin gelişimi için birlikte çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi. Derbent ziyareti kapsamında sonra olarak Göl Parkı'nda incelemelerde bulunan Başkan Altay, Yaz Spor Okulu öğrencileriyle de bir araya geldi.