Başkan Altay: “İnsanımızın yaşadığı yerde gelirini artıracağız”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay Ilgın ve Doğanhisar'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. İlk olarak Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş'ı ziyaret eden Başkan Altay, Ilgınlılara seçimde gösterdikleri destekten dolayı teşekkür etti. Son beş yılda Büyükşehir olarak Ilgın'a çok önemli hizmetlerde bulunarak 150 milyon liraya yakın yatırım gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Altay, “Bu dönem Yalçın Ertaş beyle birlikte Ilgınımıza hizmet edeceğiz. İnşallah bu beş yıl çok verimli geçecek” dedi. Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş ise, ziyaretleri nedeniyle Başkan Altay'a teşekkür ederken, Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Ilgın'a hizmet etmeye devam edeceklerini dile getirdi. Belediye ziyaretinin ardından AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Ziya Varışlı ve Kazım Küçükcöğen ile birlikte AK Parti Ilgın İlçe Başkanı Ali Erten ve partililerle bir araya gelen Başkan Altay, Konya'nın seçimlerde Büyükşehirler arasında Türkiye'de ilk sırada geldiğini hatırlatarak, bütün teşkilat mensuplarına teşekkür etti. Başkan Altay, Cuma namazı sonrası da Ilgın Yavuz Selim Cami'inde cemaatle istişarelerde bulundu.

Başkan Altay, Ilgın Genç KOMEK Yaz Okulunda

Başkan Altay, Ilgın ziyaretinin son bölümünde ise Büyükşehir Belediyesi Ilgın Aile Sanat ve Eğitim Merkezinde (ASEM) Genç KOMEK Yaz Okulunu ziyaret etti. Yaz Okuluna katılan öğrencilerle yakından ilgilenen Başkan Altay, “Genç KOMEK Yaz Okullarında şu anda 24 ilçemizde 17 bin 500 çocuğumuza hizmet veriyoruz. 20 branşta çocuklarımız eğitim alıyor. Spor ve drama derslerin yanında Kuran'ı Kerim, İngilizce gibi dersler de alıyorlar. Ayrıca çocuklarımız mutlaka her hafta bir sefer yüzme eğitimi de alıyor. Amacımız çocukların yaz tatilini daha verimli geçirmelerini sağlamak” diye konuştu.

“Hedefimiz insanların yaşadığı yerde gelirlerini artırmak”

Ilgın'dan sonra Doğanhisar'a geçen Başkan Altay, Doğanhisar Belediye Başkanı Süleyman Pekmez ile bir araya geldi. Doğanhisar'a hüzünle geldiklerini kaydeden Altay, “Seçimden sonra maalesef menfur bir saldırıda kaybettiğimiz Belediye Başkanımız İhsan Öztoklu'yu rahmetle anıyorum” dedi. Seçimde verdikleri destek nedeniyle ilçe halkına teşekkür eden Başkan Altay, “Büyükşehir olarak her zaman yanınızdayız. İnşallah Doğanhisar bu dönemde de geçmişte olduğu gibi çok önemli hizmetleri alacak. Öncelikli hedefimiz insanların yaşadığı yerde gelirlerini artırmak. Bunun için tarımsal kalkınmaya önemli desteklerde bulunuyoruz. Şimdi KOP destekli sulama projelerine de devam edeceğiz” diye konuştu.

Daha sonra AK Parti Doğanhisar İlçe Başkanı Fikret Özeralp'ı ve teşkilat mensuplarını ziyaret eden Başkan Altay, Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçede yapımı sürdürülen şehir konağı inşaatında da incelemelerde bulundu. Ziyaretlere MHP Doğanhisar İlçe Başkanı Reşat Karaaslan da eşlik etti.