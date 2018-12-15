Başkan Altay, İslam Sanatları Sergisini inceledi

Mevlana'nın 745. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Etkinlikleri kapsamında açılan Uluslararası İslam Sanatları sergisini gezerek, İnsan ve İrfan Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Fatih Çıtlak'ı da ziyaret etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası İslam Sanatları Yarışmasında dereceye giren hat, tezhip, minyatür ve çini eserlerinin yer aldığı Konyanüma Panorama'daki sergiyi gezdi. Başkan Uğur İbrahim Altay, Hz. Mevlana'nın 745. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Etkinlikleri kapsamında açılan sergideki eserleri inceledi ve yoğun ilgi gören eserler hakkında bilgi aldı.

Hazreti Mevlana'nın 745. Vuslat yıldönümü Anma Etkinlikleri nedeniyle Konya'nın çok yoğun günler yaşadığını belirten Başkan Altay, sema törenlerinin yanı sıra şehrin farklı yerlerinde düzenlenen etkinliklerin de misafirlerden yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

Başkan Altay, Konyanüma Panorama'daki serginin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi İrfan Medeniyeti Araştırma ve Kültür Merkezinde İnsan ve İrfan Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Fatih Çıtlak ile Şeb-i Arus döneminde gerçekleştirilen faaliyetler hakkında istişarelerde bulundu.