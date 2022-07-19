Başkan Altay İSO İkinci 500'e giren Konyalı firmaları tebrik etti

Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasına giren 15 Konyalı firmayı kutlayan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Şehrimize ekonomi ve istihdam katma değeri sağlayan tüm müteşebbislerimizi, yöneticilerimizi ve çalışanlarımızı tebrik ediyorum” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) “Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” listesinde yer alan Konyalı firmaları tebrik etti. Yüzlerce yıldır üretimin ve ticaretin önemli merkezlerinden biri olmayı başaran Konya'nın bugün de aynı misyonunu sürdürmesinin son derece önemli olduğunu ifade eden Başkan Altay, “Türkiye son 20 yılda her alanda olduğu gibi ekonomide de çok büyük mesafe kat etti. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasında Konyalı sanayicilerimize, girişimcilerimize, çalışanlarımıza büyük görev düşüyor. Ülkemizin daha müreffeh yarınlara kavuşması adına sanayicilerimizle ve üreticilerimizle birlikte dur durak bilmeden el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz. Bu doğrultuda İSO İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde yer alan 15 Konyalı firmamız ile şehrimize ekonomi ve istihdam katma değeri sağlayan tüm müteşebbislerimizi, yöneticilerimizi ve çalışanlarımızı tebrik ediyorum” diye konuştu.