Başkan Altay İzmir'de deprem bölgesini ziyaret etti

Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, 6.6 şiddetinde deprem yaşayan İzmir'de incelemelerde bulunarak İzmir halkına geçmiş olsun dileklerini iletti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un katılımı ile düzenlenen İzmir Afet ve Acil Durum (AFAD) Koordinasyon Merkezi'ndeki toplantıya katılan Başkan Altay, daha sonra Bakan Kurum ve ile birlikte depremden zarar gören alanlarda incelemeler gerçekleştirerek çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Bakan Kurum ile birlikte AFAD, UMKE ve Kızılay ekipleri ile Konya Büyükşehir Belediyesi Arama Kurtarma Ekipleri ve Sosyal Destek ile görüşerek çadırlardaki depremden zarar gören aileleri de ziyaret eden Başkan Altay, “Devletimiz tüm gücüyle İzmir'de yaraları sarmak için mücadele ediyor. Allah devletimize zeval vermesin. Hem Konyalıların hem tüm Türkiye'nin duaları, destekleri İzmir ile. Yaralar en kısa zamanda sarılacak inşallah. Bizler de üzerimize düşeni sonuna kadar yapmaya devam edeceğiz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum” dedi.