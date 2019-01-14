Başkan Altay, Kadınlar Pazarında esnafla buluştu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kadınlar Pazarı ve çevresindeki esnaflarla bir araya geldi. Her fırsatta esnaflar ve vatandaşlarla buluşan Başkan Altay, Kadınlar Pazarı içerisindeki tezgahların yanı sıra dükkanları tek tek dolaşarak esnaflarla görüştü. Esnaf temsilcileriyle istişarelerde bulunan Altay, fırsat buldukça esnafları ziyaret ettiklerini ve ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek çözüm ürettiklerini ifade etti. İstişareler kapsamında oluşan ortak akıl ortamından şehrin kazançlı çıktığını kaydeden Altay, Gönül Belediyeciliği düsturuyla toplumun bütün kesimleriyle bir araya gelmeyi sürdüreceklerini dile getirdi.

Esnaf da Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a ziyareti için teşekkür ederek, Kadınlar Pazarı ve çevresi ile diğer konularda taleplerini dile getirdi. Ziyarete AK Parti İl Başkan Yardımcısı Osman Nail Kavruk ile İl Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Fidan da katıldı.