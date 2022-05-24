Başkan Altay Karabağlı gazilerle buluştu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Konya Şubesi ile Azerbaycan Karabağ Gaziler Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği program çerçevesinde Konya'ya gelen Karabağlı gazilerle buluştu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Azerbaycan-Ermenistan savaşında gazi olan Karabağlı gazilerle bir araya geldi. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Konya Şubesi ile Azerbaycan Karabağ Gaziler Derneği işbirliğiyle Konya'ya gelen Karabağlı gaziler, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonunda iki gün boyunca şehrin tarihi ve turistik mekanlarını gezdi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Panorama Müzesi'nde düzenlenen programda Karabağlı gazilerle bir araya gelerek, kendilerini Konya'da ağırlamaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduklarını söyledi.

“Milletimiz bir olduğu sürece başaramayacağımız iş yok”

Konya'da özellikle şehit ve gazi aileleriyle yerel yönetimlerin çok yakın ilişki içinde olduğunu ifade eden Başkan Uğur İbrahim Altay, “İki devlet, tek millet sözünü bugün tekrar görmüş olduk. Aslında bunu geçmişte İstiklal Savaşı'nda, Çanakkale'de ve 15 Temmuz'da görmüştük ama en son Karabağ zaferinde bunu perçinlemiş olduk. Milletimiz bir olduğu sürece başaramayacağımız iş yok” dedi.

Konya'nın başkentlik yapmış bir şehir olduğunu hatırlatan Başkan Altay, “Ecdadımız Orta Asya'dan başlayan yolculuğunda Anadolu'yu vatan kılarken Konya'yı da başkent yapmış ve bu gördüğünüz eserleri inşa etmiş. Bizler de belediyeler olarak şehrimize sahip çıkmaya çalışıyoruz. Ben aynı zamanda Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanıyım. Üyeler arasında Azerbaycan'dan belediyelerimiz de var. İnşallah 10 Haziran'da da Cumhurbaşkanımızın katılımıyla bir genel kurul yapacağız. Özellikle şehirlerimizin gelişmesi konusunda birlikte çalışıyoruz. Konya'da yaptıklarımızı, tüm Türkiye'de yaptıklarımızı, bilgi birikimimizi Azerbaycan'daki kardeşlerimize de aktarıyoruz. İnşallah birlik beraberliğimiz daim olacak ve ülkelerimizin yükseldiğine şahitlik edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Askeri Dernekler Federasyonu Başkanı Emin Hasanlı da 44 günlük Karabağ-Ermenistan savaşında Türkiye'nin Azerbaycan devletinin ve halkının dimdik arkasında durduğunu kaydederek, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Türkiye'nin parlamentosu ve Türk halkı yanımızda oldu. Biz Türkiye'ye minnettarız. Türkiye-Azerbaycan kardeşliği ebedidir. Belediyeler, valilikler öz gazilerine sahip çıkıyor, destek oluyorlar. Bizi ağırladığınız için teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Programa, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Sekreter Yardımcısı Şehittin Yarar, Türkiye Muharip Gaziler Derneği İdari Amiri Cemil Yaralı, Muharip Gaziler Derneği Konya Şube Başkanı Mustafa Buğur ile Türk ve Karabağlı gaziler katıldı.