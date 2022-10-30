Başkan Altay Karate Şampiyonasında dereceye giren sporculara madalyalarını verdi

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Büyükşehir Belediyesinin katkısıyla Konya'da düzenlenen Dünya Ümit, Genç, U21 Karate Şampiyonasının son gününde dereceye giren sporculara madalyalarını verdi.

Konya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde yapılan Dünya Ümit, Genç, U21 Karate Şampiyonasında başarılı olan sporcular madalyalarını aldı. Karatay Spor ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen şampiyonanın son gününde madalya törenine katılan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, tüm sporcuları tebrik ederek dereceye girenlere madalyalarını takdim etti.

“Konya önemli spor organizasyonlarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor”

Konya önemli organizasyonlara ev sahipliği yapmaya devam ettiğini ifade eden Başkan Altay, “5. İslami Dayanışma Oyunlarından sonra şehrimizde bir dünya şampiyonası organize ediyoruz. Gençler, Ümitler ve U21 Dünya Karate Şampiyonasına ev sahipliği yaptık. 110 ülkeden 2 bin 500 sporcu, 500 yöneticiyi şehrimizde misafir ettik. Çocuklar dünya şampiyonu olmanın mücadelesini verdiler, biz de şehrimizde böyle büyük bir organizasyona ev sahipliği yaptık. Konya 2023 Dünya Spor Başkenti. İnşallah şehrimizde bu tür organizasyonlar yapmaya devam edeceğiz. Dünya Karate Federasyonu Başkanına, Türkiye Karate Federasyonu Başkanımıza teşekkür ediyorum. Tüm katılan sporculara teşekkür ediyor, başarılar diliyorum” diye konuştu.

“Çok güzel bir ev sahipliği yapıldı”

Dünya Karate Federasyonu (WKF) Başkanı Antonio Espinos da düzenlenen organizasyonun kusursuz bir şekilde gerçekleşmesinden duyduğu memnun olduğunu belirterek, “Türkiye'nin ev sahipliğinden çok memnunuz. Müsabakalar sürecinde her şey umduğumuzdan çok daha iyiydi. Bugün final günündeyiz. 100'ün üzerinde ülkeden katılımın, binin üzerinde kişisel katılım olduğu bir program icra ediliyor. Hakem komiteleri, teknik komiteler, katılan herkes üst sevide. Hiçbir şikayet, memnuniyetsizlik duymadım. İyi bir organizasyon demek yeterli değil. Bence mükemmel, tamamen hatasız. Çok güzel bir ev sahipliği yapıldı. Herkese çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.