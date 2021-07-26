Başkan Altay KOMEK'te üretim yapan kursiyerlerle buluştu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) Alakova Kurs Merkezi ve Mefruşat Atölyesi'ni ziyaret ederek, İş-Kur ortaklığı ile bebek ve çocuk tekstili konusunda üretim yapan kursiyerle buluştu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, KOMEK Alakova Kurs Merkezi ve Mefruşat Atölyesi'ni ziyaret etti. Atölyede çanta üretimi yapan kursiyerlerle bir araya gelen Başkan Altay, üreterek ekonomiye katkıda bulunan hanımlara kolaylıklar diledi. İş-Kur desteğiyle hayata geçirdikleri projeyle ev hanımlarının KOMEK bünyesinde istihdam edildiğini ifade eden Başkan Altay, “Hanım kardeşlerimizin sosyal hayatta daha fazla yer alabilmesi ve ev ekonomilerine katkıda bulunmaları için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu manada KOMEK ve ASEM'lerimizde hanım kardeşlerimizin yaşam kalitesini yükseltmeye dönük önemli çalışmalar yürütüyoruz” diye konuştu.

Başkan Altay, kurs merkezlerinde eğitimlerini tamamlayan kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika verildiğini de söyledi. Özellikle bebek ve çocuk tekstili konusunda üretim yapılan KOMEK Alakova Mefruşat Atölyesi'nde; bebek nevresimleri, çocuk oyun çadırları, bebek oyun minderleri gibi birçok farklı kategoride üretim yapılıyor. Ayrıca; tulum, önlük, bone-kolluk, nevresim takımları, masa-sandalye, bebek ve çocuk tekstil ürünleri üzerine ihtisaslaşan KOMEK Alakova Mefruşat Atölyesi'nde, atık malzeme ve ham bez çanta üretimleri, özel tasarım çantalar ile giyim ve diğer tekstil üretimleri de gerçekleştiriliyor.