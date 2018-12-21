Başkan Altay Konimsan'da esnaflarla buluştu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cuma Buluşmaları kapsamında Konimsan Tuğlacılar Sanayi Camisinde esnaflar ve vatandaşlarla buluştu. Cuma namazı sonrası cemaatle sohbet ederek istişarelerde bulunan Başkan Altay, Cuma Buluşmaları sayesinde vatandaşların taleplerini yerinde değerlendirdiklerini söyledi. Konyalılarla her fırsatta bir araya gelmeye devam edeceklerini belirten Başkan Altay, birlikte hareket etmenin hizmet bereketini artırdığını dile getirdi. AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç de Cuma Buluşmasında Başkan Uğur İbrahim Altay'a eşlik etti.