İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Altay Konimsan'da esnaflarla buluştu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cuma Buluşmaları kapsamında esnaflar ve vatandaşlarla buluştu.


Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cuma Buluşmaları kapsamında Konimsan Tuğlacılar Sanayi Camisinde esnaflar ve vatandaşlarla buluştu. Cuma namazı sonrası cemaatle sohbet ederek istişarelerde bulunan Başkan Altay, Cuma Buluşmaları sayesinde vatandaşların taleplerini yerinde değerlendirdiklerini söyledi. Konyalılarla her fırsatta bir araya gelmeye devam edeceklerini belirten Başkan Altay, birlikte hareket etmenin hizmet bereketini artırdığını dile getirdi. AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç de Cuma Buluşmasında Başkan Uğur İbrahim Altay'a eşlik etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.