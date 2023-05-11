Başkan Altay: “Konya 14 Mayıs seçimlerinde büyük bir destan yazacak”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ereğli'de esnafla ve vatandaşlarla bir araya geldi. Ereğlileri gösterdikleri misafirperverlik için teşekkür eden Başkan Altay, “Konyamız 31 ilçesiyle birlikte 14 Mayıs seçimlerinde büyük bir desten yazacak” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya Milletvekili Adayı Burhanettin Sevencan, AK Parti Konya İl Yönetim Kurulu Üyesi Salih Koyuncu ve AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Zübeyr Dursun ile birlikte ilçe merkezinde esnaflarla, 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda ise Vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Altay, Ereğli'de sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle de bir araya gelerek güçlü Türkiye için Cumhur İttifakı'na ve Ak Parti'ye destek istedi. AK Parti Ereğli İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi'ni de ziyaret ederek partililere kolaylıklar dileyen Başkan Altay, Ereğli'de vatandaşların ilgi ve alakasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Altay, “Bugün Ereğli'mizin gönlü güzel insanlarıyla, esnafımızla bir araya geldik, yeniden hasret giderdik. Farklı bir gönül bağımızın olduğu, her ziyaretimde gönülden muhabbetlerine şahitlik ettiğim Ereğlili hemşerilerime teşekkür ederim. Konya'mız 31 ilçesiyle birlikte 14 Mayıs seçimlerinde büyük bir destan yazacak Allah'ın izniyle” ifadelerini kullandı.