Başkan Altay: “Konya her manada üreten bir şehir”

Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Çumra'da havuç hasadına katılarak çiftçilerle bir araya geldi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Çumra'da havuç hasadına katıldı. Çumra Belediye Başkanı Recep Candan'ın da eşlik ettiği havuç hasadında çiftçilerle bir araya gelen Başkan Altay, havuç ihracatı konusunda Konya'nın önemli bir potansiyele sahip olduğunu ifade ederek, Konya'nın birçok ürünün yetiştirilmesine elverişli bir şehir olduğunu söyledi. Çiftçilerimize mutlu bereketli bir dönem diliyorum Türkiye'de üretilen havucun yüzde 70'e yakın kısmının Konya'da üretildiğini belirten Başkan Altay, “Üreticilerimiz hem Kaşınhanı'nda hem bölgedeki mahallelerde, kasabalarda, ilçelerde havuç üretimi gerçekleştiriyor. Bir kısmı da ihracata gidiyor. Konya her manada üreten bir şehir. Biz de bir havuç hasadına eşlik ettik. Artık makinaların çıkmasıyla bu işler kolaylaştı ama yine de toprakla uğraşmak zor ve zahmetli bir iş. Çiftçimizin uğraştığının karşılığını alması lazım. Bu yıl bereketli bir yıl. Hem ekilen ürün çok fazla hem de rekoltenin en yüksek olduğu dönemlerden birisini yaşıyoruz. Çiftçilerimize mutlu bereketli bir dönem diliyorum” ifadelerini kullandı.