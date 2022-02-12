Başkan Altay: “Konya kültürün, sanatın başkenti olmaya devam edecek”

Programa katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Konya geçmişinde olduğu gibi yine kültürün, sanatın başkenti olmaya devam edecek” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Şehir Konferanslarında televizyon programcısı ve şair Serdar Tuncer, şiirleriyle ve keyifli sohbetiyle Konyalılarla buluştu. Selçuklu Kongre Merkezi'nde yoğun katılımla gerçekleştirilen programa katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ikincisini düzenledikleri Şehir Konferanslarının bu kadar kalabalık ve coşkulu olmasının bu tür programları sürekli hale getirme noktasında kendilerine cesaret verdiğini söyledi. Başkan Uğur İbrahim Altay, “Konya kadim bir şehir. Konya bir kültür şehri. Bunu yaptığımız diğer etkinliklerde bize fazlasıyla ispatladınız. Sadece bize değil, tüm Türkiye'ye ispatladınız. Özellikle Kitap Günleri'ne olan ilgi, sizin kültüre ve sanata ne kadar destek olacağınız konusunda bizim için bir garantidir. Konya geçmişinde olduğu gibi yine kültürün, sanatın başkenti olmaya devam edecek. Bu misyonu da ‘Konya Modeli Belediyecilik' ile üstlenmeye biz hazırız. Bizi yalnız bırakmadığınız ve özellikle gençlerle, çocuklarla geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Daha sonra sahneye çıkan Serdar Tuncer, salonu dolduran Konyalılar için sevilen şiirleri kendine has yorumuyla okudu. Tuncer, programa olan büyük ilgiden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Konya'da kültür ve sanata dair bir temayül oluştu. İnsanlar takip ediyor, nerede program var, ailecek gidelim katılalım. Darısı diğer şehirlerimizin başına” ifadelerini kullandı.