Başkan Altay, Konya merkezdeki muhtarlarla buluştu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karatay, Meram ve Selçuklu ilçelerinde yeni seçilen muhtarlarla bir araya geldi. Başkan Altay, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda düzenlenen “Muhtarlar Buluşması” programına, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ile birlikte katıldı. Programda konuşan Başkan Altay, önemli olanın Konya'ya hizmet etmek olduğunu söyleyerek, yeni dönemde hep birlikte Konya'ya güzel işleri yapmak için çalışacaklarını belirtti. Başkan Altay, “Bu dönem koordinasyonun daha üst seviyede olduğu bir dönem olacak. Amacımız tevazu, samimiyet ve gayretle gönül belediyeciliği yapmak. Şuna inanıyoruz; mahalledeki sorunların, ihtiyaçların tespit edilmesinde en önemli referans noktası seçilmiş muhtarlarımız olan sizlersiniz” dedi.

“Hep birlikte yeni bir başarı hikayesi yazacağız”

Hep birlikte Konya'yı yönetme çabasında olacaklarının altını çizen Başkan Altay, “Her zaman vurguladık; ortak akılla şehrimizi yönetmeyi arzu ediyoruz. ‘Ben yaptım oldu' belediyeciliği çoktan devrini tamamladı. Sizler vatandaşlarımızdan istek ve talepleri alıp bize iletirseniz biz de belediyecilik anlayışımıza uygun bir şekilde, mali imkanların el verdiği ölçüde bütün sorunları çözmek için çaba sarf edeceğiz. Konya'ya hizmet etmek herkese nasip olmaz. Konya, beldeyi muhayyeredir. Ecdadımız Konya için arkalarında şanlı bir tarih bıraktı. Biz bu topraklara geldiğimiz günden itibaren hem şehirlerimizi imar ediyoruz hem de nesli ihya etmeye çalışıyoruz. Bu ikisini birlikte yürütmek zorundayız. Bugün Konya, sadece ülkemizin değil, dünyanın en güzel şehirlerinden birisi. Planlı yapılaşmasıyla, çevre faaliyetleriyle, içinde yaşayan insanlarla birçok Avrupa şehrinden çok daha güzel bir şehirde yaşıyoruz. Bugüne kadar çok iyi bir şekilde belediyecilik hizmetleri yürüttük. Bundan sonra da edindiğimiz tecrübeyle, koordinasyonumuzla ve uyumumuzla da inşallah şehrimiz için güzel şeyler yapmayı arzu ediyoruz. İnşallah çok bereketli bir beş yıl geçeceğine inanıyoruz. Hep birlikte yeni bir başarı hikayesi yazacağız. Bunda en büyük destekçimiz sizlersiniz” ifadelerini kullandı.

Konya Muhtarlar Derneği Başkanı Celal Duran, Selçuklu Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Avcıoğlu, Meram Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Erişmiş, Konya Karatay ve Tüm İlçeleri Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Çetin ile Türkiye Muhtarlar Federasyonu Konya İl Başkanı Suat Uzun'un da katıldığı programda muhtarlara, MUBİS ve KOBİM sistemleri hakkında bilgi verildi.