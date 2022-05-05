Başkan Altay: “Konya Modeli Belediyecilik anlayışıyla hep birlikte şehrin çehresini değiştiriyoruz”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'nın 42 bin kilometrekarelik alanıyla dünyanın en büyük belediye teşkilatına sahip organizasyonu olduğunu kaydederek, “Göreve geldiğimiz günden itibaren Konya Modeli Belediyecilik anlayışıyla Konya'nın çehresini değiştirecek işlere hep birlikte imza atıyoruz” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ramazan Bayramı dönüşü ilk mesai gününde belediye çalışanlarıyla toplu bayramlaşma programında bir araya geldi. Konya Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda konuşan Başkan Altay, pandeminin ardından tüm kısıtlamaların ortadan kalktığı, ziyaretlerin gönül rahatlığı ile yapabildiği bir bayram yaşandığını belirterek, tüm belediye çalışanlarının bayramını kutladı. Yoğun bir Ramazan ayını geride bıraktıklarını anlatan Başkan Altay, “İlçe ziyaretlerinde bulunduk, iftarlarda, sahurlarda hemşehrilerimizle, çalışma arkadaşlarımızla, teşkilatlarımızla bir araya geldik. Yatırımlarımızı yerinde inceleme fırsatı bulduk. Konya mübarek bir belde ve bu beldeye hizmet etmek herkese nasip olmaz. Onun için hep birlikte Hazreti Mevlana'nın şehrine, Sultan Alaaddin'in şehrine hizmet ettiğimizden dolayı şükretmemiz gerekiyor” dedi.

“Konya'nın hayallerini bir bir gerçekleştiriyoruz”

Konya'da yaşayan 2 milyon 277 bin kişinin kendilerinden hizmet beklediğine dikkat çeken Başkan Altay şöyle devam etti: “Göreve geldiğimiz günden itibaren Konya Modeli Belediyecilik anlayışıyla yoğun bir şekilde Konya'nın çehresini değiştirecek işlere hep birlikte imza atıyoruz. Yıllardır konuşulan Konya'nın hayallerini bir bir gerçekleştiriyoruz. Türbe Önü Kentsel Dönüşümünde büyük bir mesafe kat ettik. İnşallah birkaç ay içerisinde hizmete alacağız. Larende Caddesi'nde çok önemli bir dönüşüm gerçekleştiriyoruz. Bir taraftan kamulaştırma çalışmaları yapıyoruz, bir taraftan Larende esnafının yeni yerlerine taşınması ile ilgili hazırlık sürecini devam ettiriyoruz. Alaaddin Caddesi şehrimize yakışır bir görünüm haline geldi. Eski Stadyumun bulunduğu alanda Türkiye'nin en önemli Millet Bahçelerinden birini yapıyoruz. Konya'nın önemli cazibe merkezi olan Meram'da Tavus Baba etrafında önemli bir düzenleme hayata geçti. Ayrıca Akyokuş'ta hem Akyokuş Kasrı'nı hayata geçiriyoruz hem de palye düzenlemesiyle Akyokuş'u yeniden bir cazibe merkezi haline getiriyoruz. Konya'nın önemli problemlerinden olan cephaneliğin taşınması ile ilgili süreç devam ediyor. Yine yıllardır üzerinde konuşulan ve artık bir kangren haline dönmüş olan Eski Sanayi ve Karatay Sanayinin dönüşümü ile ilgili yeni sanayi sitesinde çalışmalar hızla devam ediyor. Bütün bunları hep birlikte Konya'mıza kazandırmak için yoğun bir çaba içerisindeyiz.”

“İslami Dayanışma Oyunları için büyük bir hazırlık içindeyiz”

Konya'yı Ağustos ayında düzenlenecek önemli bir organizasyona hazırladıklarını hatırlatan Başkan Altay, “5. İslami Dayanışma Oyunları şehrimizde gerçekleştirilecek. Dünyanın 56 ülkesinden 3 binden fazla sporcuyu, antrenörlerini ve heyetlerini Konya'mızda ağırlayacağız. 56 ülkenin gündemi Konya'da düzenlenen İslami Dayanışma Oyunları olacak. Onun için büyük bir hazırlık içerisindeyiz. Şehrimizin caddelerini, sokaklarını oyunlara hazırlıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımız da oyunlar için şehrimize önemli tesisler kazandırıyor” dedi.

“Türkiye'nin en güzel kütüphanelerinden birinin inşaatı bu yıl başlıyor”

Büyükşehir Belediyesi binasını deprem yönetmeliğine uymadığı için yıkmak zorunda kaldıklarını anımsatan Başkan Altay, “Şu anda orada Türkiye'nin en güzel kütüphanelerinden birinin inşaatına bu yıl içerisinde başlamayı hedefliyoruz. Konya'nın ulaşımına katkı sunmak için yeni caddeler, köprülü kavşaklar inşa edeceğiz. Yeni tramvay hatlarının planlamaları devam ediyor. Tüm bu hizmetleri sunarken ‘Konya Modeli Belediyecilik' anlayışı ile suyu ve ulaşımı en ucuz şehir olarak Türkiye gündeminde konuşulur hale geldik. İndirim vaadi ile gelenlerin toplu ulaşımı 7 liraya verdiği ülkemizde şu anda iki buçuk liraya sivil, bir buçuk liraya öğrenci taşımaya devam ediyoruz. İnşallah 2022 yılında da o fiyatlarla taşımaya devam edeceğiz. Bu süreci dayanabildiğimiz kadar devam ettirmeyi arzu ediyoruz. Bu hizmetleri sunarken bir taraftan da ulaşım filomuzu gençleştirmek adına yeni otobüsler kazandırmakla ilgili çalışmalar yürütüyoruz” ifadelerini kullandı.

"Biz büyük bir aileyiz"

“Biz büyük bir aileyiz ve bu mübarek şehre hizmet ediyoruz” şeklinde konuşmasını sürdüren Başkan Altay, “Konya 42 bin kilometrekarelik alanıyla dünyanın en büyük belediye teşkilatına sahip organizasyonu. Toplamda 10 bin çalışanımızla bu şehre hizmet ediyoruz. Göreve geldiğimiz günden itibaren gösterdiğiniz gayrete, fedakarlığa ve güvene sonsuz teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Bu aile sadece Büyükşehir Belediyesi'nden oluşmuyor. İlçe belediyelerimiz de bizim en önemli paydaşlarımız. Başta merkez ilçelerimiz olmak üzere 31 ilçemizde uyum ve koordinasyon içerisinde süreci yürütüyoruz. Bu ilçe belediyesinin görevidir, bu Büyükşehir Belediyesi'nin görevidir ayrımı yapmadan Konya'nın eksiklerini tamamlamak için birlik ve beraberlik içerisinde hareket ediyoruz. Çünkü hepimiz kamu görevi yapıyoruz. Vatandaş bizlere birlik beraberlik içerisinde çalışmamız için oy veriyor. Bu dönemin bence en önemli kazanımlarından birisi de bu oldu. Hep birlikte sorunları tespit ediyoruz, hep birlikte çözüyoruz. İnşallah bundan sonra da Konya'yı hep birlikte çok güçlü yarınlara hazırlamak için gayret edeceğiz” açıklamasında bulundu.

Konya Büyükşehir Belediyesi Türkiye'nin en güçlü belediyesi

Türkiye'yi ve dünyayı gezdiklerini ve Türkiye'nin en güçlü belediyesinin, yetişmiş insan kaynağı en güçlü belediyesinin Konya Büyükşehir Belediyesi olduğuna inandığını ifade eden Başkan Altay, “Buradaki bütün arkadaşlarımız bu mübarek beldeye hizmet etmenin bilinci ile çalışıyor. İnşallah bu çalışmalarımız vatandaşlarımızdan bugüne kadar takdir gördüğü gibi bundan sonra da görecek. Çünkü biz işimizi aşkla yapıyoruz. Çünkü biz sandıkta bize oy versinler diye değil, vatandaşın bize verdiği sorumluluğu yerine getirmek için çalışıyoruz. Bunu bir vebal olarak görüyoruz. Biz, kamu kaynağı kullanıyoruz. Kullandığımız her kuruş garip gurebanın, yetimin vergilerinden oluşuyor. Bunu en doğru şekilde harcamak için çaba sarf ediyoruz. Allah'ın izniyle Konyalıların başını önüne eğecek bir iş asla yapmadık bundan sonra da yapmayız” diye konuştu.