Başkan Altay: "Konya olarak uluslararası yerel diplomasiyi önemsiyoruz"

UCLG Eş Başkanı, TDBB Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türk-Alman Kardeş Şehirler Konferansı öncesi video konferans üzerinden Büyükşehir Belediye Başkanları Yuvarlak Masa Toplantısı'na katıldı.

"Belediyeler Akademisi'ni kurduk"

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin moderatörlüğünde Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ile Türkiye'den ve Almanya'dan Büyükşehir Belediye Başkanlarının katıldığı toplantıda konuşan Başkan Altay, ülkeler arası ilişkilerin kalıcı ve sürdürülebilir olması için yerel diplomasinin öneminin gün geçtikçe arttığına dikkat çekerek, bu bilinçle Belediye Akademisi'ni kurduklarını belirtti. Kurdukları akademide Konya Büyükşehir olarak elde edilen tecrübe ve birikimi hem teorik hem de pratik düzeyde tüm dünyadan genç belediyecilerle paylaştıklarını ifade eden Başkan Altay, “Şu ana kadar Afganistan, Kosova, Moğolistan, Özbekistan gibi ülkelerle bu çalışmalar gerçekleştirildi. Böyle bir tecrübe paylaşım mekanizması Alman-Türk belediyeleri arasında kurulabilir. Her iki tarafın güçlü olduğu alanlarda bilgi ve tecrübe paylaşımı eğitimleri düzenlenebilir” dedi.

"Kardeş şehirlerle ilişkileri önemsiyoruz"

Konya olarak uluslararası yerel diplomasiyi önemsediklerini Başkan Altay, “Bunun bir göstergesi olarak Asya, Güney Asya, Güney Batı Asya, Avrupa, Balkanlar ve Afrika'da yer alan 40 ülkeden 53 kardeş şehrimiz bulunmaktadır. Ayrıca 30 ülkeden bin 200'e yakın belediyenin üye olduğu Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanlığı, UCLG Eş Başkanlığı, Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Kurucusu ve Başkanlığı, Anadolu Medeniyetleri Belediyeler Birliği Başkanlığını yürütmekle birlikte 19 uluslararası birliğe daha üyeyiz. Kardeş, dost ve partner şehirlerle olan münasebetlerimizi önemsiyoruz. Bu münasebetlerin geliştirilmesi için çeşitli fiziki ve kültürel yatırımların yapılmasına destek verdik. İlişkilerimizin derinleşmesine katkı sağlayacak projeleri desteklemeye devam ediyoruz” diye konuştu.

"Almanya ile dostluk ve kardeşlik ilişkilerimizin artması açısından kardeş şehir ilişkileri çok önemli"

“Belediyeler arasındaki ilişkilerde bu kurumsal yapıların da mutlaka aktif olarak kullanılması gerekir” diyen Başkan Altay, “Belediyelerde kardeşlik ilişkilerimiz mutlaka üniversitelerimiz arasında öğrenci değişim programlarıyla artırılmalı. Konya\'da 5 üniversite 150 bin üniversite öğrencisi var. Yine Sanayi ve tarımsal üretim konusunda özellikle korona virüs sürecinde tarımsal üretimin ve gıda güvenliğinin ne kadar önemli olduğuna hep birlikte şahit olduk. 42 bin kilometre karelik alanıyla bir tarım şehri olan Konya'da tarımın geliştirilmesi, tarımsal ticaretin arttırılması ve sanayi üretiminde Almanya'yla mevcut dostluk ve kardeşlik ilişkilerimizin artarak devam etmesi açısından kardeş şehir ilişkilerimizin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler'de Covid-19 salgını sonrası yerel yönetimler olarak ne yapılabileceği hususu ile ilgili 10 maddelik prensipler hazırlandı. Bu prensipler çerçevesinde başta Hannover olmak üzere Almanya'dan belediyeler ile her türlü ilişki ve desteğe hazırız.” Başkan Altay, belediyelerin ortak hedef ve zorlukları konusunda UCLG olarak tüm dünyadaki belediyeler için ortaya koydukları 10 maddelik prensiplerin aynı zamanda Almanya ve Türkiye'deki belediyeler için de bir hareket noktası olabileceğini paylaştı.