Başkan Altay: “Konya Selçuklu Darü'l-Mülk'ü vasfını taşımaya devam ediyor”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'nın Türkiye Selçuklu Devleti Başşehri oluşunun 926. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Altay, “Malazgirt Zaferi ile birlikte Anadolu'ya giren ecdadımız; Sultan Alparslan'ın gaza istikametinden ilerleyerek bu toprakları bizlere yurt olarak miras bıraktı. Medeniyetimizi çok daha yükseklere taşımak için Konya'mız; İslam'ın sancaktarı, fetihlerin kalbi Türkiye Selçuklu Devleti'ne 926 yıl önce kutlu bir günde başkentlik yapmaya başladı. Selçuklu mührüyle düşmana karşı sarsılmaz bir bent ve huzurla dolu bir şehir oldu Konya'mız. Mevlana Celaleddîn-i Rûmî, Belh'te başlayan vuslat yolculuğunu bu şehirde tamamladı. Şems-i Tebrîzî, şehir şehir dolaşıp Konya'nın gönül denizinde yaşadı ebedi dostluğun saadetini. Gönüller yapıldı Konya'da; gönüllerin de başkenti oldu kadim şehrimiz. Nice alimin hak ve hakikat ışığı Konya'dan yayıldı manevi iklimlere. Nice şairler en güzel mısralarını bu şehrin sokaklarında kalemle buluşturdu. Hak aşığı dervişler, bu şehirde aşındırdı dergahların kapılarını. Konya'mız; tarihiyle, kültürüyle ve eşine az rastlanır doğal güzellikleriyle paha biçilemez bir mirası bağrında taşıyor. Her sokağında Selçuklu'nun, Osmanlı'nın şaheserlerine şahitlik ediyoruz. 200 yıldan fazla Türkiye Selçuklu Devleti Darü'l-Mülk'ü olan Konya'mız, aradan asırlar geçmesine rağmen bu vasfını halen üzerinde taşımaya devam ediyor. Bizler de nice kahramanlık destanlarıyla şanlı tarihimizi altın harflerle yazan ecdadımızın bu kutlu yürüyüşünü sürdürmek için, el ele vererek hep birlikte güçlü adımlarla yarınlara ilerliyoruz. Bu özel gün vesilesiyle Konya'mızı ve medeniyetimizi kutlu bir anlayışla inşa eden Tüm Selçuklu Sultanlarını, kahraman askerlerini ve tüm şehitlerimizi rahmetle ve şükranla anıyor, her birine Yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Konya'mızın Başşehir oluşunun 926'ıncı yılı kutlu olsun” dedi.