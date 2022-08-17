Başkan Altay: “Konya ve Türkiye olimpiyatlara hazır”

İslami Dayanışma Oyunları çerçevesinde Konya'da görev yapan uluslararası medya kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'da devam eden 5. İslami Dayanışma Oyunları'nı takip etmek üzere şehirde bulunan farklı ülkelerden basın mensuplarıyla buluştu. Konya'nın tarihsel süreçteki ve günümüzdeki önemine değinerek konuşmasına başlayan Başkan Altay, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın Konya adına yeni bir başlangıç olduğunu söyledi. Konya'nın ormanlarıyla, gölleriyle, doğal güzellikleriyle de görülmeye değer bir şehir olduğunu kaydeden Başkan Altay, uluslararası basın mensuplarını oyunlar dışında da Konya'ya davet etti.

"Konya, dünyanın önemli spor şehirlerinden biri olduğunu ispatlamış oldu"

Konya'nın 2022 İslam Şehirleri Spor Başkenti ve 2023 Dünya Spor Başkenti ilan edildiğini anımsatan Başkan Altay, “Sizlerin de yarışmaları takip ettiğiniz Türkiye'nin ilk olimpik veledromumuz, olimpik yüzme havuzumuz, açılış seremonisini yaptığımız 42 bin kişilik stadyumumuz, spor salonlarımız, atıcılık ve okçuluk tesislerimizle birlikte Konya aslında Türkiye'nin değil, dünyanın önemli spor şehirlerinden biri olduğunu bir kez daha ispatlamış oldu. Elhamdüllilah çok güzel bir organizasyon dönemi geçiriyoruz. Hiçbir aksaklık olmadan yarışmalara ev sahipliği yapıyoruz. Aslında adeta bir olimpiyat hazırlığı yapılmış oldu. Konya'nın bu güçlü altyapısıyla Konya'nın ve Türkiye'nin de olimpiyatlara hazır olduğunu, olimpiyatlara ev sahipliği yapmak için her türlü şartı yerine getirdiğine de bir kez daha hep birlikte şahit olduk. İnşallah en kısa sürede de böyle büyük bir organizasyona da ülkemizde ve şehrimizde düzenlemeyi arzu ettiğimizi ifade ediyoruz” dedi.

Uluslararası müsabakalara hazırlanan takımları Konya'da kamp yapmaya davet etti

Başkan Altay, “Ayrıca buradan bir çağrıda bulunmak istiyorum. Sizler bulunduğunuz ülkelerde sporla ilgili önemli işler yapıyorsunuz. Konya'nın spor altyapısına, Konya'nın misafirperverliğine, Konya'nın misafir ağırlama kültürüne şahitlik ettiniz. Dolayısıyla özellikle uluslararası müsabakalara hazırlanan bütün branşlardaki takımları Konya'da kamp yapmaya davet ediyorum. Çünkü tesislerimiz kısa bir dönem hizmet verecek nitelikte değil, çok uzun dönem dünya sporuna hizmet edecek nitelikte tesisler. Onun için olimpiyat hazırlığında olan Dünya ve Avrupa Şampiyonası hazırlığında olan tüm takımları da burada misafir etmeyi arzu ettiğimizi ifade etmek isterim" diye konuştu.

“Konya'nın zihinlerde kalacak bir organizasyon yaptığına inanıyorum"

Devam eden 5. İslami Dayanışma Oyunlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunarak konuşmasını sürdüren Başkan Altay, “3 paralimpik olmak üzere 24 branşta müsabakalar yürütülüyor. 56 ülkeden 4 bin 200 sporcu ve 6 bin spor insanını ve sizleri Konya'mızda misafir ettik. Spor mutlaka bir kazanma arzusudur ama en önemlisi de İslam'ın birlik, beraberlik ve kardeşliğine Konya'nın önemli bir katkı yaptığını ve Konya'nın zihinlerde kalacak bir organizasyon yaptığına inanıyorum” dedi.

"İnşallah bu birlik ve beraberliğimiz, kardeşliğimiz daim olur"

Açılış seremonisinin tüm dünyada ses getiren bir gösteri olduğunun altını çizen Başkan Altay, “İslami Dayanışma Oyunlarının hafızasına kazınacak bir açılış gerçekleştirildi. İnşallah açılış törenindeki görüntüler ülkelerimizin kanallarında uzun süre yayınlanacak ve insanların zihinlerinde kalıcı bir iz bırakacak. Böylece 6'ncıyı düzenleyecek ülke için de iyi bir çıta oluşturduğumuzu düşünüyoruz. Bundan sonra oyunların artarak gelişmesini diliyorum. Hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Hakikaten sizlerin ülkelerinizde yapmış olduğu yayınlar, sosyal medya paylaşımlarınız Konya'mız için çok büyük bir farkındalık oluşturdu. İnsanlar Türkiye'yi ve bazı şehirlerini biliyorlar ama Konya'nın güzelliklerini sizler tüm dünyaya yansıtmış oldunuz. İnşallah bu birlik ve beraberliğimiz, kardeşliğimiz daim olur. Sizleri Konya'da ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Organizasyonun işleyişini kolaylaştırmak için görev alan tüm gönüllülerimize teşekkür ediyorum. 56 ülkeden gelerek müsabakalarda yarışan tüm sporcularımıza ve teknik heyetlerimize teşekkür ediyorum. Tesislerimizde görev alanlara ve tüm Konyalılara teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Başkan Altay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

İslami Dayanışma Oyunları'nın Konya'da düzenlenmesini sağlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere açılışa katılan tüm devlet başkanlarına, ISSF Başkanı Prens Faysal El Saud'a ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Genel Sekreterine teşekkür eden Başkan Altay, kapanış seremonisinin de Perşembe akşamı yine Konya'ya yakışır bir şekilde gerçekleştirilerek bu önemli organizasyonu tamamlayacaklarını aktardı. Oyunlara sporun bir başarma arzusu, bir mücadele etme olduğu kısmından ziyade Müslüman ülkelerinin birlikte hareket etme alışkanlığı, bir tanışmaya vesile olması ve kardeşliğin artması olarak baktıklarını dile getiren Başkan Altay, “Mutlaka en çok madalyayı kazanmak önemli, her sporcunun girdiği yarışmada altın madalya arzusu önemli ama biz müsabakada bulunan tüm insanların kardeşliğinin artırılmasını, tanışıklığının artmasının çok daha önemli olduğuna inanıyoruz. Bakın bu salonda birçok farklı ülkeden insan var. İslami Dayanışma Oyunları olmasa Konya'da bir araya gelmemiz mümkün değil. Onun için burada oluşan birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunun hem öncelikle ülkelerimizdeki insanlara sirayet etmesini, onlar tarafından özümsenmesini, kabullenmesini ve dünyada Müslümanların, İslam ülkelerinin sesinin daha çok çıkmasına vesile olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

“2023'te Konya'da spor yılı olarak geçecek"

2023 yılının da Konya'da spor yılı olarak geçeceğini anlatan Başkan Altay, “Konya'nın konaklama imkânlarını gördünüz, yeme içme imkanlarını gördünüz, turizmle ilgili imkanları gördünüz. Müslüman ülkelerimizin tamamından sporcularımızı bu güzel tesislerde yapılacak uluslararası organizasyonlara hazırlık için misafir etmeye hazır olduğumuzu tekrar ifade etmek istiyorum. Biz, en güzel imkanları onlar için hazırlayacağız. Onların da inşallah katıldıkları oyunlarda alacağı başarılara katkımız olursa bundan büyük mutluluk duyarız” diyerek konuşmasını tamamladı.

Başkan Altay, toplantının sonunda farklı ülkelerden gelen basın mensuplarının sorularını cevapladı.