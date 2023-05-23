Başkan Altay: “Konya'daki STK'larımız tüm Türkiye'de örnek bir hale geldi”

Konya Büyükşehir Belediyesi ve Konya Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Platformu'nun düzenlediği programda Konya'daki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri bir araya geldi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen istişare toplantısında konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'nın Türkiye'de hep farklılıklarıyla, güzellikleriyle; özellikle insani konulardaki duyarlılığıyla anılan bir şehir olduğuna dikkat çekti. Önceki gün Hatay'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Konya Konteyner Kente yaptığı programa katıldıklarını hatırlatan Başkan Altay, “Cumhurbaşkanımız orada Konya'yla ilgili çok güzel ifadelerde bulundu. Tüm Türkiye'de kiminle karşılaşsak özellikle deprem anında Konya'nın her yerde olduğundan bahsediyor. Bu sadece belediyelerin bir başarısı olamaz. Çünkü insanlar yönlerini döndüklerinde çorba dağıtan, çay veren, ihtiyacını gidermek için gayret sarf eden, arama-kurtarmada bulunan farklı dernek isimlerini de gördüler. Sorunca da hep ‘Konyalıyız, Konya'dan geliyoruz' diye ifade ettiler. Onun için bu başarı tüm Konyalılarındır. Onları temsilen hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“STK'larımız sadece Konya'mızda değil, tüm Türkiye'de örnek hale geldi”

Konya'nın Hatay'da ilk günden itibaren bütün eksikleri tamamlamak için büyük bir gayret gösterdiğinin altını çizen Başkan Altay, “Konya, taraflı tarafsız hatta karşı taraftan bile insanların takdir ettiği bir başarı elde etti. Bu aslında Konya'nın geçmişten itibaren bir alışkanlığı. Nerede bir insani sorun olsa, nerede insanların ihtiyacı olsa ki, bu nerede kısmı Türkiye sınırları içinde değil, dünyanın hangi coğrafyasında bir problem olsa Konya her zaman çok hızlı bir tepki gösterdi. Çok hızlı organize oldu. Bunu da Konya'nın öne çıkan değerlerinden biri olan sivil toplum kuruluşlarımıza ve onların bir platform adı altında bir araya gelip birlikte hareket etme duygusuna bağlıyız. Onun için sivil toplum kuruluşları platformumuz sadece Konya'mızda değil, tüm Türkiye'de örnek bir hale geldi. Bu gücü bu salonda hissediyoruz. İnşallah birlikte çok daha güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Çünkü birlikte hareket edince neyi başarabileceğimizi hep birlikte görmüş olduk. Rabbim birlik beraberliğimizi eksik etmesin” dedi.

“İnşallah şehrimiz çok daha güzel yerlere gelecek”

Bir taraftan da bir seçim süreci yaşandığına dikkat çeken Başkan Altay, “İnşallah ikinci turda çok daha büyük bir başarı elde edeceğimize inanıyorum. İnşallah bu heyet ve tüm Konyalılar Pazar günü milli iradenin sandığa yansıması için çok yoğun bir katılım gerçekleştirecek. Konya mübarek bir belde. Biz de görevimizi en iyi şekilde yapmak için başkanlarımızla koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Eksikler mutlaka olacaktır ama şuna inanın ki gece gündüz demeden bir gayret içerisindeyiz. Gücümüzü de sokaktaki vatandaştan alıyoruz. İnşallah şehrimiz çok daha güzel yerlere gelecek. Konya sadece Türkiye'de değil dünyada gıpta ile bakılan bir şehir olacak. Bunun lokomotifi de işte bu salondaki siz değerli büyüklerimiz. İnşallah birlikte çok daha güzel işler yapacağız” şeklinde konuştu.

“Türkiye Yüzyılı kavramı büyük bir vizyona sahip olmamız gerektiğini öğretiyor”

Konya STK Platformu Başkanı Adem Ceylan, “Siyasi iradenin çok zor günler yaşadığı günlerde ‘Türkiye Yüzyılı' diye bir kavram taktim edildi kamuoyuna. Yani, bu kavramın kamuoyuyla paylaşma zamanlaması en zor günlerde bile büyük bir vizyona, büyük bir ufka, büyük bir geleceğe sahip olmamız gerektiğini öğretiyor bize. ‘Türkiye Yüzyılı', hayalini Kudüs'ün kurtulmasına adayan bir Türk Atabeyi olan Nureddin Zengi'yi yetiştirmekten geçiyor galiba. ‘Türkiye Yüzyılı', Kudüs'ü kurtaran Selahaddin Eyyübi olmaktan geçiyor. Allah bu salonda bulunanlara o günleri görmeyi nasip etsin inşallah” ifadelerini kullandı.

MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaaslan, “Bugün bu birlikteliği sağlayan, Konya'mızın STK üyelerini bir araya getiren, Konyamızın birlik beraberliğini gösteren bir tabloyu meydana getiren Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay'a teşekkür ediyorum. Hem deprem bölgesinde hem Konya'mızda Konya'nın ismini dünyaya duyurduğunuz için bütün STK temsilcileri huzurunda size tekrar teşekkür ederim” dedi.

“İnsanlar olduğu sürece Rabbim bu milletin bahtını hep açık kılacak”

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, “Tarih boyunca baktığımız zaman bu şehrin gerçekten güzel insanların yaşadığı, ülkesine sahip çıkanların varlığını ortaya koyduğu bir şehir olduğuna ve bugün de aynı sürecin devam ettiğine hep birlikte şahit oluyoruz. Cenab-ı Hak birliğimizi beraberliğimizi güçlendirsin. Allah'ın izniyle bu şehir her zaman ülkesinin geleceği adına, bu aziz milletin olması gerektiği yerde durdu. Büyükşehir belediye başkanımızın da ifade ettiği gibi, sadece ülke sınırları içinde değil, dünyada her yönüyle, madden manen ihtiyaç duyana ulaşan bu insanlar olduğu sürece Rabbim bu milletin bahtını hep açık kılacak” diye konuştu.

“Konya'da çok güçlü bir sivil insiyatif var”

Programa katılan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış, “Konya, Anadolu'nun direği, Anadolu'yu taşıyan sütun. O sütunun kuvveti de sivil toplum kuruluşlarının gücünden, birlikteliğinden ileri geliyor. Konya'da çok güçlü bir sivil insiyatif var. Bunu temsil eden STK'larımız bir platform birlikteliğiyle bu gücü tüm Türkiye'ye de gösteriyor. Bu bazen Hatay'da yardım olarak karşımıza çıkıyor, bazen Afrika'da Müslümanlara yardım olarak karşımıza çıkıyor, mazlum coğrafyalarda Konya'nın sesi STK'lar sayesinde her zaman gür bir şekilde duyuluyor” şeklinde konuştu.

“Ortak sesimizi büyüttüğümüz zaman pek çok şeyi başarabiliriz”

AK Parti Konya Milletvekili Latif Selvi, “Sizin bu birlikteliğiniz çok kıymetli. Şunun farkına vardık ki biz, ortak sesimizi büyüttüğümüz zaman pek çok şeyi başarabiliriz. Bugün de bunların tezahür ettiği birtakım çalışmalara şahit olmaktayız. Ülkelerin yönetimi, tespih tanelerinin başındaki imamenin tespitiyle birlikte başlar. İşte bunun için de inşallah pazar günü aynı şeyi hissettiğimiz, aynı şeyi inşa etmenin duygusu içerisinde olduğumuz cumhurbaşkanımızı el birliğiyle makamına taşıdığımızda ve aynı zamanda katılımcılıkla görev yaptığı süre içerisinde hayrı inşa ettiğimizde işte o zaman başarı hikayemiz, işte o zaman insanlığa verebileceğimiz üstün katkıyı ortaya koymuş olacağız” ifadelerini kullandı.

“Asla rehavete kapılmamalıyız”

AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek ise, böyle güzel bir toplulukla birlikte bulunmanın herkes için manevi bir kazanç olduğuna işaret etti. 28 Şubat sürecinde Kur'an eğitiminin yasaklandığını hatırlatan Akyürek, “Ortaöğretimi bitirmeden Kur'an Kursu'na kayıt yaptırmak yasaktı. Bazı gençler bunu bilmeyebilir. Bu yasak Cumhurbaşkanımız tarafından, hükümetimiz tarafından kaldırıldığında malum zihniyetin temsilcilerinden birisi, ‘Orta Çağ karanlığına mı götürülmek isteniyoruz' diye ifadede bulundu. Onların ne yapmak istediğini görüyoruz. O nedenle asla rehavete kapılmamalıyız. Sivil topum kuruluşlarımızın rolü bitmiş değil. Aslında bir taraftan daha yeni başlıyor. Bundan sonra artık bir inşa sürecini mutlaka gerçekleştirmemiz lazım. Cumhurbaşkanımızın şahlanış dönemi dediği dönemi hep birlikte oluşturmamız, o dönemi birlikte başarmamız gerekiyor” dedi.

Toplantıya; Konya'nın merkez Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular ve STK temsilcileri katıldı.