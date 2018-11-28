Başkan Altay: “Konyamızı geleceğe taşımak adına yoğun bir şekilde çalışacağız”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yeni dönem için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından adaylığının açıklanmasının ardından yaptığı değerlendirmede, "İnşallah hep birlikte Konyamızı daha ileriye götürmek için yoğun çaba sarf edeceğiz" dedi.

2019'da gerçekleştirilecek olan yerel seçimler için Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığına resmi olarak adaylığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay değerlendirmelerde bulundu. Başkan Altay, adaylığının Konya'ya hayırlı olmasını dileyerek, “Tabii çok önemli bir süreç tamamlanmış oldu. Yaklaşık 7 aydır Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini fiilen zaten yürütüyoruz. Cumhurbaşkanımız da dün yeni dönem için adaylığımızı açıkladı. Şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Özellikle bu süreçte desteğini, duasını esirgemeyen Konya halkına sonsuz şükranlarımı iletiyorum. Hakikaten karşılaştığımız her yerde, sosyal medyada bize çok büyük, engin bir muhabbet gösterdiler. Allah onlardan razı olsun. İnşallah hep birlikte Konyamızı daha ileriye götürmek için yoğun çaba sarf edeceğiz. Yine AK Parti İl Başkanlığımıza, ilçe başkanlıklarımıza teşekkür ediyorum, belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Kıymetli milletvekillerimize ve genel başkan yardımcımıza da süreçteki gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah hep birlikte Konyamızı geleceğe taşımak adına yoğun bir şekilde çalışacağız” şeklinde konuştu.

“Konya için çok hayırlı kararlar çıkacağına eminiz”

Başkan Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediye Başkanlığı sürecinin tamamlandığını ancak 31 ilçe ile ilgili sürecin devam ettiğini söyledi. Başkan Altay, “Bu dönem her zaman olduğu gibi partimiz çok yoğun ve geniş bir çalışma yürütüyor. Önce sahada anketler yapıldı, sonra parti mensuplarımızın katıldığı temayüller gerçekleştirildi. Sonra milletvekillerimizin, bizlerin, il başkanımızın, ilçe başkanlarımızın görüşleri genel merkez tarafından alındı. Dün Cumhurbaşkanımız da ilan etti, ilçe belediyeleriyle ilgili çalışmalar devam ediyor. İnşallah Konya için çok hayırlı kararlar çıkacağına eminiz. Bugüne kadar görev yapan tüm başkanlarımıza teşekkür ediyoruz. Yeni görev alacak arkadaşlarımıza da başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.