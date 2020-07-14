Başkan Altay: "Konyamızın bugünü ve yarını için çalışıyoruz”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehirdeki yerel ve ulusal basın kuruluşlarının temsilcileriyle sosyal mesafe ve maske kuralları çerçevesinde bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezindeki toplantıya pandemi sürecinde Konya Büyükşehir Belediyesi olarak yaptıkları çalışmaları anlatarak başlayan Başkan Altay, bugüne kadar 10 binin üzerinde bina, merkez ve toplu kullanılan alanların dezenfeksiyonunu tamamladıklarını söyledi. Toplu ulaşımda kullanılan otobüsler, tramvaylar ve ilçelerde kullanılan araçları günlük dezenfekte etmeye devam ettiklerini paylaşan Başkan Altay, “Bir süre camilerimizden ayrı kalmıştık. Camilerimizin açılmasıyla birlikte yüz binlerce tek kullanımlık seccade, tüm camilerimize el dezenfektanları, hocalarımız için gerekli dezenfeksiyon malzemeleri teslim edildi. Böylece vatandaşımızın da huzur içinde ibadetini gerçekleştirmesini arzu ediyoruz. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak ilçelerimizle koordineli şekilde özellikle vatandaşımızın toplu olarak kullandığı alanlarda yoğun şekilde dezenfeksiyon işlemlerine kesintisiz devam ediyoruz” diye konuştu.

Sosyal destek çalışmaları

Pandemi sürecinde en önemli gündem maddelerinden birisinin sosyal destek olduğunu kaydeden Başkan Altay, “Çünkü düne kadar topluma karşı, ailesine karşı, belediyeye karşı sorumluluğunu yerine getiren birçok kardeşimiz yasal gerekliliklerle dükkanlarını kapatmak zorunda kaldı. Onun için belediyemize yoğun şekilde sosyal yardım talebinde bulunuldu. Biz de belediyeden yardım talep eden hiç kimseyi geri çevirmedik. Bunları iki gruba ayırıyoruz. Birincisi sürekli yardım yaptığımız grup. 40 binden fazla hemşehrimizin faydalandığı sosyal destekleri yüzde 300 oranında artırdık. Ayrıca sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte 24 binin üzerinde vatandaşımıza sosyal destekte bulunduk. Böylece belediyemizden sosyal yardım talebinde bulunan 60 binden fazla aileye yani 200 binden fazla hemşehrimize 18 milyonun üzerinde bir destek verdik. Ayrıca 18 bin öğrencimizin eğitim yardımlarını yatırmaya devam ediyoruz. Sosyal devlet olduğumuzu, sosyal belediye olduğumuzu bu süreçte tekrar ispatlamış olduk” şeklinde konuştu.

"Bu süreçte esnafımızın yanında olduk"

Pandemi sürecinde bir kısım esnafın işyerini kapatmak zorunda kaldığını, bir kısmının da işlerinin azalmasından dolayı sorun yaşadığını hatırlatan Başkan Altay, “Öncelikle iletişim kanallarımızı açık tuttuk. Hem Esnaf Odaları Birliği Başkanımızla hem de 31 ilçemizdeki esnaflarımızla video konferans üzerinden toplantılar gerçekleştirerek, onların talepleri doğrultusunda çözümler ürettik. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak tüm kiracılarımızdan 2 ay boyunca kira almadık. Yine iş yeri kapanan esnafımızın evlerinde kullandığı suyu 2 ay ücretsiz yaptık. Tüm esnafımızın iş yerinde kullandığı suyu da 2 ay ücretsiz hale getirmiş olduk. Böylece esnafımıza da çok önemli destek sağladık” ifadelerini kullandı.

"Vatandaşımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması için çalışıyoruz"

Korona virüs salgını sürecinin başında su fiyatlarını 2019 yılı rakamlarına geri çektiklerini ifade eden Başkan Altay konuşmasına şöyle devam etti: “2020'de uygulayacağımız su fiyatlarını ve kademeyi ortadan kaldırmış olduk. Çünkü 15 metreküpe kadar bir kademe, bunun üzerinde yeni bir kademeye geçiliyordu. Böylece bir yıl boyunca sadece su fiyatlarının geriye alınmasından şehre yaklaşık 60 milyon liralık bir destek sağlanmış oldu. Pandemi sürecinde su çok fazla kullanılıyor. Onun için Nisan-Mayıs aylarında da Covid'den dolayı arkadaşlarımız sayaç okumaya gidemediler. Dolayısıyla geçen yıllarının ortalamasında bir fiyatlandırma yaptık. Haziran ayında da endeksleri okuyarak Nisan-Mayıs-Haziran toplamını faturalandırdık. Geçen yıl Nisan-Mayıs-Haziran ayındaki toplam tahakkukumuz 99 milyon lira. Bu yılın aynı aylarındaki toplam tahakkukumuz 100 milyon lira. Sadece 1 milyon liralık bir artış olmuş. Nisan ve Mayıs'ta endeks okumadan gönderdiğimiz için düşük gelen faturaların Haziran ayında biraz yüksek gelmesiyle ilgili bir tepki var ama vatandaşımız şunu bilsin; biz Konya Büyükşehir olarak ve KOSKİ olarak 1 litre bile suyu fazladan fiyatlandırmadık. İnşallah bu aydan sonra bu da tamamlanmış olacak. Çünkü sahada endeksleri okuyarak süreci devam ettiriyoruz. Vatandaşımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması için çalışıyoruz.”

"Yaz okulları bu yıl elektronik ortamda"

Pandemiden önce yaz aylarında Konya Büyükşehir Belediyesi olarak birçok organizasyon düzenlediklerini dile getiren Başkan Altay, “Genç KOMEK'ler, Yaz Spor Okulları ki 28 ilçede ilk kez başlamıştı. Bilgehaneler, Yaz Kampları, Güle Oynaya Camiye Gel için hazırlıklarımızı tamamlamıştık. 7-16 yaş gurubundaki çocuklarımızın yazı daha verimli geçirmeleri açısından aslında tüm sistemimiz kurgulanmıştı ama pandemi sürecinden dolayı bunu elektronik ortama aldık. 10 bin çocuğumuza Genç KOMEK'leri başlatmış olduk. Kayıt yapan tüm öğrencilerimize teşekkür ediyorum. 2021 yazında inşallah yeni kamplarımızda yeni projelerimizle gençlerimizle birlikte olmaya devam edeceğiz” dedi.

"Alaaddin cephe sağlıklaştırması şehre çok önemli bir dokunuş olacak"

Şehri güzelleştirmek için de çalışmalar yürüttüklerini, bu kapsamda Alaaddin Caddesi'ndeki binaların cephelerini düzenlemeye başladıklarını aktaran Başkan Altay, “Şehre çok önemli bir dokunuş olacak. Tabela kirliliği de ortadan kalmış olacak. Buradaki binaları adeta yeniden ihya ediyoruz. Konya'nın dokusuna uygun bir şekilde inşaat sürüyor. İnşallah Alaaddin Caddesinin tamamını tamamlayacağız. Projenin tamamı İller Bankası hibesiyle gerçekleştiriliyor. Böylece şehrimize gelen insanlar o kötü görüntülerle değil; nezih, Konya'ya yakışan şehrin mimarisine uygun binalarla karşılaşacaklar. Konyamızın hem bugünü hem yarını için çalışıyoruz. Hemşehrilerimizin verdiği destekten, gösterdiği nezaketten ve bize güvenmelerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kuram'a teşekkür

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Konya'da çok güzel projeleri hayata geçirdiklerinin altını çizen Başkan Altay, “Bisiklet yollarından Millet Bahçelerine, sosyal tesislerden sokak sağlıklaştırmalarına kadar birçok projeyi birlikte yürütüyoruz. Millet Bahçesinde süreç tamamlanmak üzere, inşallah inşaatına 1 ay içinde başlanacak. Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı'daki dönüşümleri de birlikte yürütüyoruz. Bu dönem Konya sandıkta verdiği desteği masada kazanıyor. Eski Sanayinin taşınması, sosyal konutlar, Beyşehir Gölü'nün temizliğine kadar birçok projeye destek veriyor. Sayın Bakanımıza Konya'nın tüm projelerine verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Tarımsal destekler

Geçtiğimiz günlerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantı ile katıldığı Konya Ovası için önemli bir projenin açılışını gerçekleştirdiklerini hatırlatarak konuşmasına devam eden Başkan Altay şunları kaydetti: “Konya Ovası Sulaması 1. 2. ve 3. Kısım Sulamaları hizmete girdi. Özellikle pandemi sürecinde gördük ki, iki şey hayati önemli. Birincisi sağlık, ikincisi tarım ve gıda üretimi. Konya bu manada Türkiye'nin adeta sigortası. Çünkü birçok ürünü Türkiye'de ilk sırada Konya üretiyor. Çiftçimiz üretiyor. Üretmesi için ihtiyaç olan şey de Konya Ovası'nda. Biz de suyu getirmek için Devlet Su İşlerimiz, KOP İdaremizle yoğun şekilde çaba sarf ediyoruz. İnşallah bu projelerin devamı gelecek. Yeni Büyükşehir Yasasıyla birlikte önemli bir atılım içerisindeyiz. Çiftçimize çok yoğun bir destek veriyoruz. Konya üretecek, Türkiye doyacak. Konya üretecek, Konyalı çiftçi kazanacak. Bunun için KOP ile birlikte 255 milyon liralık yatırım gerçekleştirdik. Şu an itibariyle çiftçilerimize yüzde 50 hibe destekli fide desteği vermek için süreç devam ediyor. Artık bölgeyi çok iyi tanıyoruz ve bölgesel desteklere başladık. Bir taraftan çilek desteği verirken bir taraftan asma desteği veriyoruz. Küçükbaş hayvanlar için çadır desteğinde bulunuyoruz. Amacımız kırsalda yaşayan çiftçimizin cebine daha çok para girmesi. Bunun için Konya Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman çiftçimizin yanındayız. Ürün çeşitliliğimizi artırmayı arzu ediyoruz. Hüyük'te çilekte çok büyük bir başarı elde ettik. Yine Hadim, Taşkent bölgesine kirazda büyük başarı var. Şimdi Güneysınır'da lavantayla ilgili bir çalışma yürütüyoruz. Güneysınır'daki denemeler iyi gidiyor. İnşallah lavantayı bir marka haline dönüştürmeyi istiyoruz.”

Altyapı çalışmaları

Konya Büyükşehir Belediyesi olarak önceliklerinin birisinin de altyapı çalışmaları olduğunu vurgulayan Başkan Altay, son 6,5 yılda özellikle kırsalda çok ciddi çalışmalar yürüttüklerini ve yürütmeye devam edeceklerini söyledi. Bu yıl şu ana kadar 19 ilçede 55 milyon lira bedelle 300 kilometre mahalle yolunun yapımının devam ettiğini belirten Başkan Altay, “İnşallah mahalle yollarıyla Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait, ilçelerimize ait yolların standartlarını geliştiriyoruz. Çok daha güzel bir şehir inşa etmek için ekiplerimiz ilçe belediyelerimizle yoğun şekilde çalışıyor.” açıklamasını yaptı.

Konya'nın Başşehir oluşunun 923. yılı kutlamaları

Geçtiğimiz günlerde Konya'nın başkent oluşunun 923. yılını kutladıklarını hatırlatan Başkan Altay, “Konya'nın tarihi için önemli bir başlangıç yaptık. Bu yıl pandemiden dolayı etkinliklerde çok fazla coşku olmadı ama biz bu yıl başlangıç olsun diye kutlamalara başladık. Amacımız Konya'ya gelenlerin bir kadim şehre geldiklerini hissettirmek. Onun için Alaaddin Cephesindeki düzenlemeleri yapıyoruz. Onun için Mevlana civarında düzenlemeler yapıyoruz” diye konuştu.

Ayasofya'nın ibadete açılması

Ayasofya'nın Danıştay kararıyla yeniden camii olarak ibadete açıklamasıyla ilgili de konuşan Başkan Altay, “Bugünlerde yine çok önemli bir mutluluğumuz var. Ayasofya'nın zincirleri kırıldı. İnşallah 24 Temmuz'da açılacak. Bu yapılan, bu topraklarda bağımsızlığımızın tekrar vurgusunun yapılmasıdır. Çünkü Türkiye kimin ne dediğine bakmıyor. Türkiye kendi doğrularını yapıyor. Kim ne söylerse söylesin bizim umurumda değil. Ama bir taraftan da bunu doğru anlatmamız gerekiyor. Danıştay'ın kararı Sayın Cumhurbaşkanımızın kararnamesiyle birlikte taçlandırıldı. Ayasofya'nın açılmasının şehrimize, ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum. Bir rüya daha gerçeklemiş oldu. Sayın Cumhurbaşkanımıza sonsuz teşekkür ediyoruz. Onun liderliği, cesaretiyle çok önemli bir sorun daha çözülmüş oldu. Fethin sembolünün müze olarak değil cami olarak kullanılması ümmet için, ülkemiz için çok önemliydi” dedi.

15 Temmuz'un dördüncü yıl dönümü

Başkan Altay son olarak 15 Temmuz darbe girişimine karşı milletimizin kazandığı zaferin yol dönümü ile ilgili konuştu. Başkan Altay, “Biliyorsunuz, vatanın ve milletin bütünlüğüne kasteden hainlerin darbe girişimine karşı milletimiz meydanlarda, Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla bir kahramanlık destanı yazdı. Milletimiz, tarihimizde ilk kez fiili bir darbeyi, bedenini tankların önüne siper ederek engelledi. 251 şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bu yıl pandemi tedbirleri nedeniyle 15 Temmuz törenlerini kısıtlı katılımla gerçekleştireceğiz. Mevlana Meydanı'nda program yapamıyoruz maalesef ama biz coşkuyu yaşatmak adına sınırlı sayıda da olsa özellikle canlı yayınlarla bu coşkuyu vatandaşlarımıza yaşatmak istiyoruz. İnşallah salgın süreci tamamlanır ve gelecek yıl çok daha coşkulu kutlarız” ifadelerini kullandı. Başkan Altay, toplantının sonunda basın mensuplarının sorularını cevapladı.