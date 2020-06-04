Başkan Altay: “Konyamızın gelişmesi için el birliğiyle çalışıyoruz”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Derebucak'ta çeşitli incelemeler gerçekleştirdi. Derebucak'ta Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı sürdürülen, uzunluğu 7.5 kilometre, genişliği ise 5 metre olan Akçabelen-Göynem mahalle yolundaki çalışmaları inceleyen Başkan Altay, Konya'nın 31 ilçesinde çalışmalara yoğun şekilde devam ettiklerini söyledi. Özellikle ilçelerin altyapısını geliştirme adına sokağa çıkma yasağının olduğu dönemlerde de çalışmaları sürdürdüklerini ifade eden Başkan Altay, “Konya genelinde toplam 300 kilometre mahalle yolunun 55 milyon maliyetle yapımına devam ediyoruz. Akçabelen-Göynem arasındaki yolun fiziki şartlarının iyileştirilmesini, genişliğinin artırılmasını ve sathi kaplama işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Konya Büyükşehir olarak 31 ilçede altyapı ve üstyapı faaliyetlerine bu yıl içinde de kesintisiz şekilde devam ediyoruz. Özellikle tarımsal destekler ve altyapının iyileştirilmesiyle kırsalda yaşayan insanlarımızın hayatını kolaylaştırmayı arzu ediyoruz. Bugüne kadar çok önemli işler yaptık bundan sonra da ilçe belediyelerimizle birlikte Konya'yı el birliğiyle geliştirmek adına gayret etmeye devam edeceğiz. Tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Normalleşme adımlarıyla birlikte biz de sahada incelemelere başladık. Derebucağımıza ve Konya'mıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Derebucak Belediye Başkanı Ahmet Kısa da yolun fiziki şartlarını düzelterek trafiğe açacaklarını dile getirerek, “Bugüne kadar vermiş olduğu desteklerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ederim” açıklamasında bulundu.

Başkan Altay, şehir turizmi açısından büyük öneme sahip Balatini Mağarası'nda da incelemelerde bulundu.