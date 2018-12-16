Başkan Altay Konyaspor maçında özel öğrencilerle buluştu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, dün oynanan Konyaspor - Kasımpaşa maçında özel çocuklarla bir araya geldi. Başkan Altay, Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi'nin Gönül Gözü Engel Tanımaz Projesi kapsamında görme engelli çocuklara Konya'da okuyan gönüllü öğrenciler eşliğinde maç anlatımı yapıldığını belirterek, Büyükşehir Locasında da Sevgi Evlerinden özel öğrencileri misafir ettiklerini söyledi. Başkan Altay, iki güzel projede emeği geçen herkese teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi'nden gönüllü öğrenciler, maç esnasında görme engelli çocuklarla birebir iletişim kurarak maçın her anını canlı olarak aktardılar. Maçın heyecanına sonuna kadar tezahürat yaparak ortak olan gençler, Konyaspor'un attığı ve kalesinde gördüğü her golde mutluluğu da hüznü de birlikte yaşadı.