Başkan Altay: “Konya'yı geleceğe taşıyacak projeleri birlikte üreteceğiz”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ile birlikte Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya İl Başkanı Murat Çiçek'i ziyaret etti.

Ziyaretten dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a ve AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı'ya teşekkür eden MHP İl Başkanı Murat Çiçek, Cumhur İttifakı'nın Konya'da oy patlaması yapacağına ve Türkiye genelinde en fazla oyu alacağına inandığını dile getirdi. Çiçek, “Başta Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere 31 ilçenin tamamında Cumhur İttifakı kazanacaktır. Bu noktada biz elimizden gelen gayreti göstereceğiz” ifadelerini kullandı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cumhur İttifakı'nın arkasında büyük bir destekle yola çıkmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, “Bu bir taraftan da aslında büyük bir sorumluluk ama belediyede edindiğimiz tecrübe, gençliğimizin verdiği enerjiyle Konyamızı daha ileriye götürmek için gece gündüz demeden çalışmaya hazırız. İnşallah seçim çalışması boyunca da hep birlikte sahada 31 ilçemizde Cumhur İttifakı'nın adaylarının kazanması için çaba sarf edeceğiz. İnşallah 31 ilçemizde de hem AK Partili belediye başkanlarımız hem MHP'li belediye başkanlarımızla birlikte Konya'yı geleceğe taşıyacak projeleri birlikte üreteceğiz” dedi.

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı da hedeflerinin hem Büyükşehir'de hem 31 ilçede en yüksek oyları almak olduğunu ifade ederek, “Tüm adaylarımızın seçimi kazanarak önümüzdeki beş yılda çok daha güzel işlerin başarıldığı ve uyum içinde birlikteliğin getirdiği bereketin yaşanan bir dönem olmasını istiyoruz. Biz MHP'nin millet ve memleket meselesindeki üstün duyarlılığına teşekkür ediyoruz. Meseleyi ülkenin geleceği adına istikbal ve istiklal mücadelesi olarak görüp bu mücadelenin birlikte yürütülmesinin zeminini oluşturdukları için de teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Ziyarette; MHP MYK üyesi Hüseyin Korkmaz, MHP Kadın Kolları Başkanı Nurhayat Yazıcı, Ülkü Ocakları İl Başkanı Mustafa Taha Çini ve teşkilat mensupları da bulundu.