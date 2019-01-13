Başkan Altay: “Konya'yı ortak akıl ile geleceğe hazırlıyoruz”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne bağlı odaların şube başkanları ile bir araya geldi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne (TMMOB) bağlı odaların şube başkanları ile Büyükşehir Belediyesi'nde bir araya geldi. Son yıllarda STK'ların Konya'da ülkemize örnek çalışmalara imza attığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Bugüne kadar her zaman birlikte yönetim anlayışını ilke edindik. Konya'ya ve hemşehrilerimize fayda sağlayan her türlü fikir ve projeyi önemseyerek hayata geçirmeye gayret ediyoruz. Şehrimizdeki STK'larla birlikte önemli çalışmalar yapıyoruz. Çünkü STK'lar bizim en büyük paydaşlarımız. Konyamızın çok daha fazla gelişmesi ve kalkınması adına birlikte hareket etmeye, çaba göstermeye, Konya'yı ortak akıl ile geleceğe hazırlamak için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

TMMMOB'ye bağlı odaların şube başkanları da Konya'da yürüttükleri faaliyetler ve projeler hakkında Başkan Altay ile istişarelerde bulunarak, kendilerini bir araya getiren Başkan Altay'a teşekkür etti. Ziyarette Makina Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Aziz Hakan Altun, Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Süleyman Soylu, Jeoloji Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Fetullah Arık, Harita Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Fatih İşcan, İnşaat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Süleyman Kamil Akın, Elektrik Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Sait Şahin, Jeofizik Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Latif Çağır, Gıda Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Mehmet Hulusi Ada, Kimya Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Mümin Semerci, Mimarlar Odası Konya Şube Başkanı Armağan Güleç Korumaz, Peyzaj Mimarları Odası Konya Şube Başkanı Özcan Kuzu, Çevre Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Selim Doğan ile Şehir Plancıları Odası Konya Şube Başkanı Münir Güray hazır bulundu.