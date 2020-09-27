Başkan Altay Kubbe-i Hadra'daki restorasyon çalışmalarını inceledi

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, restorasyon çalışmaları devam eden Mevlana Türbesi'nin ve Konya'nın sembol yapılarından olan Kubbe-i Hadra'da incelemelerde bulundu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Mevlana Müzesi'ndeki Kubbe-i Hadra'da devam eden restorasyon çalışmalarını inceledi. Çalışmalar hakkında İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar'dan ve yetkililerden bilgi alan Başkan Altay, insanlığın kardeşlik ve barış iklimine büyük katkı sağlayan Hazreti Mevlana'nın türbesinin ve müzesinin bulunduğu yapının her bir bölümünün gelecek kuşaklara aktarılmasının en başta gelen sorumluluklarından biri olduğunu belirtti. Kubbe-i Hadra'nın, Mevlana Türbesi'nin ve Konya'nın sembol yapılarından biri olduğunu ifade eden Başkan Altay, “Kubbe-i Hadra tarihinde sekizinci kez restore ediliyor. Bilim Kurulu önerileriyle şekil alan çalışmalar büyük bir titizlikle yapılıyor. Tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.