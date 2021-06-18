Başkan Altay mahalle yollarında sathi kaplama çalışmalarını başlattı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi tarafından sorumluluk alanındaki mahalle yollarında 2021 yılında yapılacak sathi kaplama çalışmalarını başlattı. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak alt yapıda da Konya modeli çalışmaları yürüttüklerini belirten Başkan Altay, bu kapsamda yol yapım çalışmalarını yoğun olarak sürdürdüklerini söyledi. Bu yılın yol çalışmaları için bir aydır sahada olduklarını ve alt yapı çalışmalarında bir aşamaya geldiklerini ifade eden Altay, “Bugün de Çarıklar ve Seçme mahallelerimiz arasındaki yolla birlikte sathi kaplama çalışmalarımızın başlangıcını yapmış oluyoruz. 2021 yılında Konya genelinde 400 kilometre yol Büyükşehir standartlarına kavuşmuş olacak. 130 milyonluk bir bütçeyle bu yolları inşa ediyoruz. Bu çalışmalarda 1 milyon 700 bin ton kırma taş, 9 bin ton da bitüm kullanıyoruz. Konyamızın tüm ilçelerinde ekiplerimiz yoğun olarak çalışıyor. Konyamızın standartlarını yükseltmek için büyük bir gayret içindeyiz” dedi.

Başkan Altay, daha sonra Çumra'ya bağlı Çarıklar Mahallesi ile Meram'a bağlı Seçme Mahallesi arasındaki 9 kilometrelik yolda sathi kaplama çalışmalarını başlattı.