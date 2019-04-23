Başkan Altay, makamını Damla Türkmen'e devretti

sınıf öğrencisi Damla Türkmen'e devretti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı makamına Damla Türkmen oturdu. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'dan makamı, sınıf arkadaşı Beray Erdemir ile birlikte sembolik olarak devralan İbrahim Yapıcı İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Damla Türkmen, “Güzel Konyamızı daha da güzelleştirmek için buradayım. Öncelikle bu bayramı bizlere armağan eden Mustafa Kemal Atatürk'e teşekkür ederim. Bütün arkadaşlarımın bayramını kutlarım. Belediye başkanı olarak daha fazla ağaç dikmek, engelliler için okul sayılarını artırmak, bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak istiyorum” dedi.

Öğrencilere bayram müjdesi

Okul olarak kültürel gezilere katılmayı çok sevdiklerini belirten Türkmen, “Diğer okullardaki arkadaşlarım da kültürel gezileri çok seviyor. O yüzden Konya'daki okulların kültürel gezilerine tahsis edilen otobüslerde yüzde 50 indirim yapılmasını istiyorum” diyerek öğrencilere bayram müjdesi verdi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da Damla Türkmen'in talimatıyla okulların kültürel gezilerine tahsis edilen belediye otobüslerinde mevcut fiyattan yüzde 50 indirim yapılacağını söyledi. Altay, “Tüm öğrencilerimiz ve okullarımız için hayırlı olsun. Konya'yı size hazırlıyoruz. Sizin düşünceleriniz bizler için çok önemli. Bütün çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ederim” ifadelerini kullandı.

Programda İbrahim Yapıcı İlkokulu Müdürü Yaşar Nazlıtepe ve Sınıf Öğretmeni Mehmet Çelik de hazır bulundu.