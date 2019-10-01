Başkan Altay, Marmara Uluslararası Kent Forumuna katıldı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Marmara Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen Marmara Uluslararası Kent Forumu'na katılarak Bisiklet Master Planı'nı ve 2030 hedeflerini anlattı. Türkiye'de en yüksek bisiklet yolu ağına sahip şehrin Konya olduğunu belirten Başkan Altay, “Konya, bugünkü alt yapısıyla Türkiye'de birinci sırayı almış durumdadır. 2030 yılında inşallah 787 kilometre bisiklet yoluyla Konya bu manada da Türkiye'ye örnek bir şehir olacak” dedi.

Başkan Uğur İbrahim Altay, İstanbul Kongre Merkezinde gerçekleşen Marmara Uluslararası Kent Forumu'na (MARUF) katıldı. “Çözüm Üreten Kentler” mottosuyla 1-2-3 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek forumda Konya'yı ve Bisiklet Master Planı'nı anlatan Başkan Altay, Konya'yı dünyanın marka şehri yapmak için büyük çaba sarf ettiklerini ifade etti. Başkan Altay, “Bu konuda uğraştığımız en önemli projelerden biri Konya Bisiklet Master Planını hazırlamak. Geçtiğimiz günlerde Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla yapmış olduğumuz protokolle Konya, Türkiye'de bu işi başaran ilk şehir olacak. Bunu aynı zamanda uluslararası platformda anlatmayı arzuluyoruz” dedi.

“Bisiklet master planı önümüzde bir ışık”

Konya'nın şehir merkezinde 320 kilometre, şehir genelinde 550 kilometrelik bisiklet yolu ağıyla şu anda Türkiye'de en yüksek bisiklet yolu ağına sahip il olduğunu belirten Başkan Altay, forumda bu konudaki 2030 hedeflerini ortaya koyan bir paylaşımda bulunduklarını dile getirdi. Öncelikle Konya'yı bisikletle dost bir şehir yapmak ve Konya'daki insanların bisikletle hayatlarına devam etmelerini arzu ettiklerini kaydeden Başkan Altay, şöyle devam etti:

“Konya aslında geçmişten itibaren bisikleti ulaşım aracı olarak kullanan bir şehirdir. Sadece bugünkü alt yapısıyla Türkiye'de birinci sırayı almış durumdadır. Bisiklet Master Planı aslında önümüzde bir ışık. Yapmaya çalıştığımız şey hem bugünün bir fotoğrafını çekmek hem de geleceğe dönük projeksiyon ortaya kurmak. 2030 yılında inşallah 787 kilometre bisiklet yoluyla Konya bu manada da Türkiye'ye örnek bir şehir olacak” dedi.

Oturumda Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın yanı sıra; Güneş Cansız, Eser Atak, Abhimanyu Prakash, Aniruddha Dasgupta ve Rory Nuijens tarafından çevre ve iklim değişikliği, şehir teknolojileri ve inovasyon, ulaşım ve hareketlilik, kentsel altyapı, konut ve yapılı çevre, göç, kent ağları, yerel kalkınma, sosyal kapsayıcılık, dayanaklılık, kamusal mekân, yönetişim konularının ele alındığı sunumlar gerçekleştirildi. 25 ülkeden 200'den fazla konuşmacının katılacağı Marmara Uluslararası Kent Forumu farklı temalarda 3 gün sürecek.